«جاز» تفتتح فندق «شتيجنبرجر سوما باي» ديسمبر المقبل

تعتزم شركة «جاز» لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية التابعة لمجموعة «ترافكو» افتتاح فندق جديد لها خلال شهر ديسمبر المقبل، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 700 مليون جنيه، وذلك بحسب علاء عاقل، رئيس كل من مجلس إدارة الشركة، وغرفة الفنادق بالبحر الأحمر.

وأضاف «عاقل» – فى تصريحات لـ«المال» – أن إجمالى الطاقة الاستيعابية للفندق تصل إلى 400 غرفة، مشيراً إلى أن الفندق يحمل اسم العلامة التجارية «شتيجنبرجر» ويقع فى خليج «سوما باي».

وأشار إلى أن هناك 3 فنادق جديدة أخرى تابعة للمجموعة جاهزة لاستقبال الزوار بالغردقة ومرسى علم وسوما باي، منوهاً إلى أن تشغيل تلك الفنادق متوقف على زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة للمقصد المصري.

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية لفندق مرسى علم تصل إلى 238 غرفة، بينما عدد غرف فندق الغردقة يصل إلى 232 أما فندق «سوما باي» فيضم 430 غرفة.

وتدير المجموعة حالياً 47 فندقاً فى مصر، بطاقة تصل إلى 12.1 ألف غرفة على مستوى الجمهورية.

على صعيد آخر، أكد «عاقل» أن %80 من الفنادق بالمحافظة حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتى السياحة والآثار والصحة، لإعادة التشغيل.

كانت وزارة السياحة والآثار أعلنت مؤخراً عن حصول 668 فندقاً فى 23 محافظة على مستوى الجمهورية على شهادة السلامة الصحية، بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التى وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

ولفت «عاقل» إلى أن إشغالات فنادق الغردقة حالياً تصل إلى %30 من إجمالى الحد الأقصى المسموح به فى المرحلة الحالية.