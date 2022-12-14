«جاز» تضخ 6.6 مليار جنيه لإنشاء 6 فنادق جديدة  

تستهدف شركة جاز لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية -التابعة لمجموعة «ترافكو»- ضخ استثمارات بقيمة 6.650 مليار جنيه، بغرض إنشاء 6 فنادق جديدة، بسعة تصل إلى 2200 غرفة، وذلك حتى عام 2024.

قال علاء عاقل، رئيس مجلس إدارة الشركة فى تصريحات لـ«المال»، إن الفنادق الجديدة موزعة ما بين مدن الغردقة، ومرسى علم، والقاهرة والساحل الشمالى الغربي، مشيرا إلى أنه من المخطط الانتهاء منها وافتتاحها مع نهاية صيف 2024.

وأشار إلى أنه من المقرر افتتاح فندقين جديدين فى الساحل الشمالى الغربى بسعة 600 غرفة خلال عام 2024، منوها بأن الشركة تمتلك وتدير 5 فنادق بسعة 2000 غرفة فى منطقة ألماظة بمرسى مطروح.

وتابع أن الشركة تستهدف افتتاح فندقين فى مرسى علم، واثنين آخرين فى الغردقة والقاهرة بجوار المتحف المصرى الكبير، وذلك خلال العام المقبل.

وأضاف أنه بعد افتتاح تلك المشروعات الجديدة سيصل عدد الفنادق التابعة للشركة إلى 65 فندقاً بسعة 17 ألفا و845 غرفة، بدلاً من 59 منشأة حاليًا بطاقة 15.645 ألف وحدة. وأرجع عاقل السبب وراء توسع الشركة بالسوق المحلية إلى ارتفاع معدل الحركة السياحية الوافدة لمصر، وزيادة الطلب عليها.