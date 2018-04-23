جاز بروم تختار الأهلى للمشاركة فى كرة القدم من أجل الصداقة بروسيا

المرسى عزتتلقى النادي الأهلى دعوة من شركة «جاز بروم الروسية أحد الشركاء الرسميين للفيفا، واللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم العام الحالي في روسيا، للمشاركة للعام الثاني على التوالي في بطولة كرة القدم من أجل الصداقة التى تستضيفها العاصمة الروسية موسكو في شهر يونيو المقبل.وقد قررت الشركة

المرسى عزت

تلقى النادي الأهلى دعوة من شركة «جاز بروم الروسية أحد الشركاء الرسميين للفيفا، واللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم العام الحالي في روسيا، للمشاركة للعام الثاني على التوالي في بطولة كرة القدم من أجل الصداقة التى تستضيفها العاصمة الروسية موسكو في شهر يونيو المقبل.

وقد قررت الشركة استغلال المونديال لتطوير بطولتها الودية الدولية «كرة القدم من أجل الصداقة»، بحيث تضم بطولة هذا العام ناشئين من مئتى وعشرين دولة، ووقع اختيار عملاق الغاز الروسي، بالتعاون والتنسيق مع الفيفا على النادي الأهلي؛ لتمثيل الكرة المصرية ليرسل الأهلي أحد الناشئين للمشاركة في هذه البطولة.

ولم يتردد النادي الأهلي في قبول دعوة هذا العام، وطلب مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من قطاع الناشئين بالنادي ترشيح الأسماء تمهيدًا لإختيار ناشئ واحد يسافر لتمثيل النادي الأهلي ومصر في هذا اللقاء الدولي الكبير.

وبالفعل وقع اختيار قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، على اللاعب الناشئ محمد أحمد بمركز رأس الحربة، في فريق الناشئين، وسيرافق اللاعب الناشئ محمد أحمد، الصحفى الناشئ ياسين أحمد، لحضور الفعاليات النهائية للبرنامج، التي تنطلق فى العاصمة الروسية موسكو من 8 وحتى 15 يونيو المقبل.

وتشمل الفعاليات، إقامة معسكر الصداقة الدولية لمدة ثلاثة أيام، يليه البطولة الدولية لكرة القدم من أجل الصداقة، ومنتدى الأطفال الدولي،حيث سيشارك أحمد ومحمد فى البرنامج كسفراء للنادي الأهلي ولمصر لدعم القيم الانسانية الاساسية: الصداقة، المساواة، العدل، الصحة، السلام، التفان، النصر والشرف التى يعززها البرنامج .

ومن جانبها، أكدت إدارة النادي الأهلي أهمية المشاركة نظراً لكونها أكبر من مجرد سفر ناشئ لأداء عدة مباريات في روسيا، بل ترى أنه سيصبح سفيرًا أمام العالم، سواء للكرة المصرية أو لـ «الفانلة الحمراء»بكل مكانتها وتاريخها ومبادئها.

وستتولى وكالة «إيه جي تي الدولية»كل الإجراءات التنظيمية لهذه البطولة بالنيابة عن الفيفا واتحاد الكرة الروسي، حيث سيتجمع ناشئو الدول المشاركة في موسكو؛ لتقوم اللجنة المنظمة بتقسيمهم إلى إثنين وثلاثين فريقا ستخوض مباريات هذه البطولة، ويصبح كل فريق منها اختصارًا للعالم بمن فيه، مهما اختلفت ثقافاتهم وهوياتهم وألوانهم ولغاتهم، لكن ستجمع بينهم كرة القدم التي تستطيع وحدها تحقيق ذلك.

وتقوم وكالة “4PR Group” للعلاقات العامة بتمثيل وكالة «إيه جي تي الدولية» فى مصر للقيام بالإجراءات التنظيمية.