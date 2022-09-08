جازبروم: هبوط تسليمات الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي 48% هذا العام

ذكرت شركة “جازبروم” الروسية الحكومية إن تسليماتها من الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي انخفضت بنحو 48% هذا العام.

وأوضحت الشركة الروسية المملوكة للدولة في تقرير، أن تسليماتها من الغاز الطبيعي تراجعت بنحو 49% في حال أخذ المملكة المتحدة في الحسبان عند حساب التسليمات إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين قد هدد بقطع كل إمدادات الطاقة على الاتحاد الأوروبي، في حال فرض الكتلة حد أقصى على أسعار الغاز الروسية.

جازبروم الروسية توقف إمدادات الغاز عبر نورد ستريم 1 لأجل غير مسمى

أعلنت شركة جازبروم الروسية ، عملاق إنتاج الطاقة الروسي، مؤخرا إيقاف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” إلى أجل غير مسمى.

وأوضحت الشركة أنها أرسلت بيانًا إلى شركة سيمنس الألمانية توضح فيه أن التوربين الأخير في خط “نورد ستريم 1” قد تعطل.

وطالبت الشركة الروسية، “سيمنس” بإصلاح العطل في التوربين الأخير للخط، والذي يمد دول الاتحاد الأوروبي بالغاز عن طريق ألمانيا.

وكانت جازبروم قد أعلنت في نهاية أغسطس الماضي أنها ستوقف إمدادات الغاز عبر “نورد ستريم 1” بشكل مؤقت ولمدة 3 أيام، بهدف القيام بعمليات للصيانة.