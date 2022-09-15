«جازبروم» توجه رسالة صادمة إلى أوروبا بشأن الغاز الروسي

وجه أوليج أكسيوتين نائب الرئيس التنفيذي لـ “جازبروم” عملاقة الطاقة الروسية اليوم الخميس رسالة إلى قادة الدول الأوروبية، قائلا إنه لا يوجد بديل للغاز الروسي بالنسبة للقارة العجوز.

وأضاف أكسيوتين في مؤتمر صحفي إنه لا يمكن توقع وصول تدفقات إضافية كبيرة من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في المستقبل المنظور.

جازبروم توقف إمدادات الغاز بالكامل

في الأول من سبتمبر الجاري أوقفت شركة “جازبروم إكسبورت” ، كامل إمدادات الغاز بموجب العقد مع شركة الطاقة الفرنسية “إنجي”، وذلك بعد تخلف الشركة عن دفع كامل تكاليف إمدادات الغاز لشهر يوليو.

وعزت جازبروم قرارها بأنها لم تتسلم المدفوعات الكامل من الشركة الفرنسية للغاز الذي تم توريده بموجب العقود الحالية في يوليو بنهاية يوم العمل في 30 أغسطس الماضي ضمن الفترة المحددة.

وأخطرت الشركة الروسية “إنجي” القابضة بالتعليق الكامل لإمدادات الغاز من 1 سبتمبر وحتى لحظة استلام الأموال الخاصة بالغاز الموفر بالكامل.

وتمتلك “إنجي” أكبر شبكة لنقل الغاز في أوروبا، وهي أكبر مشغل لتخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا من حيث السعة. والشركة أحد المساهمين في شركة Nord Stream AG، مشغلة خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي 1″، كما أنها أحد المستثمرين الأوروبيين في مشروع “السيل الشمالي 2”.