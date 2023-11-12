جازبروم تنقل 41.9 مليون متر مكعب من الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا الأحد

ألحقت عقوبات الدول الغربية أضرارا بالغة بشركة غازبروم التي خسرت معظم أسواقها الأوروبية

جازبروم تنقل 41.9 مليون متر مكعب من الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا الأحد
محمد عبد السند

محمد عبد السند

12:12 م, الأحد, 12 نوفمبر 23

تنقل جزبروم، عملاقة الطاقة الروسية الحكومية ‭‭ ‬‬‬41.9 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الأحد، وهو ما يتسق مع الكمية المرسلة في الأيام القليلة الماضية، وفق ما ذكرته الشركة في بيان.

وألحقت عقوبات الدول الغربية أضرارا بالغة بشركة غازبروم، التى خسرت معظم أسواقها الأوروبية وأجبرت روسيا على زيادة مبيعات النفط بأسعار مخفضة إلى دول مثل الصين والهند.

واتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأسبوع الماضي، الغرب بإثارة الأزمات في سوق النفط والغاز العالمية بسبب التسرع في التحول إلى استخدام الطاقة الخضراء وفرض ضغوط على الدول الأخرى لاتخاذ نفس الخطوة.

محمد عبد السند

محمد عبد السند

12:12 م, الأحد, 12 نوفمبر 23