«جازبروم» تقرر معاقبة الدول التي تضع سقفًا لأسعار النفط الروسي

قالت “جازبروم”، عملاقة الطاقة الروسية الحكومية إنها تخطط لقطع الإمدادات عن الدول التي ستنفذ قرار فرض سقف على أسعار النفط الروسي، بحسب الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة الدول الـ 7 قبل أسابيع، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

ويأتي فرض حد لسعر خام موسكو توافقًا مع حزمة العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي وأميركا على روسيا.

قطع الامدادات

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ألكسندر ديوكوف للشركة أن روسيا ستمنع إمدادات النفط عن الدول المستجيبة لقرار مجموعة الـ 7 وتفرض حدًا أقصى لسعر تدفقات الخام.

ورأى ديوكوف أن نطاق أسعار النفط يحوم لمدة طويلة بين 80 و100 دولار للبرميل، داعيًا إلى مواصلة العمل بالمعدل ذاته، لا سيما أنه استقر في الأسواق لمدة من الزمن.

وتوافقت تصريحات ديوكوف مع ما أشار إليه نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في تصريحات أمس، أوضح خلالها امتناع بلاده عن إرسال تدفقات النفط إلى الدول المستجيبة للقرار.

اتفاق مجموعة الـ7

وكانت مجموعة الدول الـ 7 – التي تضم أمريكا، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وكندا، وإيطاليا، واليابان – قد خلصت في الـ 2 سبتمبر الماضي إلى إجراءات من شأنها تقييد حركة موسكو في حربها ضد أوكرانيا.

واشترطت دول المجموعة تقديم الخدمات البحرية فقط في حالة الالتزام بسقف الأسعار الجديد للتدفقات الروسية، غير أنها أرجأت تحديد سعر البرميل لاعتبارات فنية، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وعلق وزراء مالية المجموعة تحديد سقف السعر على اعتبارات فنية لم يتطرّق إليها إعلان المجموعة حينها، مع تمتع القرار بمرونة تسمح بإعادة النظر في السعر المُحدد وفق مقتضيات ضرورية لم تُحدد أيضًا.