جازبروم تعلن شحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا الأحد

أعلنت “جازبروم،” عملاقة الطاقة الحكومية الروسية أنها ستشحن 24.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الأحد، وهو ما يتسق مع معدل تدفق الإمدادات من قبل الشركة خلال الأيام القليلة الماضية، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وأصبحت عمليات شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا هي أحد الوسائل القليلة التي تحصل من خلالها أوروبا على الغاز الروسي، وذلك بعد أن وقع انفجاران تسببا في تخريب خطي الغاز “نورد ستريم 1″ و”نورد ستريم 2” وتسريب الغاز منهما، في شهر سبتمبر الماضي.

ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في شهر فبراير الماضي، تبادلت العواصم الأوروبية وموسكو العقوبات التي طالت كافة قطاعات الاقتصاد الروسي، وكان آخرها إعداد المفوضية الأوروبية لحزمة تاسعة من العقوبات ضد الجانب الروسي، وذلك بعد أن فرضت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع حدًا أقصى على سعر برميل النفط الروسي عند 60 دولار.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إنه سيصدر مرسوما الأسبوع المقبل بخصوص رد فعل موسكو على فرض الغرب للسقف السعري لنفط بلاده.

وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، الجمعة، إن بلاده قد تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين خمسة وسبعة بالمئة في مطلع 2023 ردا على الحد الأقصى للسعر الذي تفرضه الدول الغربية على نفطها الخام ومنتجات التكرير، كما قد توقف المبيعات إلى البلدان التي تدعمهم.

وذكر نوفاك أن المرسوم سيحظر مبيعات النفط ومنتجاته إلى البلدان التي انضمت إلى قرار فرض الحد الأقصى للسعر والشركات التي تشترط الالتزام به.

وفي أول تصريحات تفصيلية بخصوص الرد الروسي على الحد الأقصى للسعر الذي قرره الغرب بسبب الأزمة، قال نوفاك إن التخفيضات قد تصل إلى نحو 500-700 ألف برميل يوميا.