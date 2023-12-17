جازبروم تعتزم نقل 42 مليون متر مكعب غاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

من المقرر أن تنقل عملاقة الطاقة الحكومية الروسية 42 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الأحد وهي كمية مساوية لما تم نقله في الأيام القليلة الماضية، وفق ما ورد في بيان صادر عن الشركة.

وألحقت عقوبات الدول الغربية أضرارا بالغة بشركة جازبروم، التي خسرت معظم أسواقها الأوروبية وأجبرت روسيا على زيادة مبيعات النفط بأسعار مخفضة إلى دول مثل الصين والهند.

وكانت جازبروم قد ذكرت في نوفمبر الماضي أن طلب الجانب الصيني للحصول على إمدادات الغاز عبر خط “باور أوف سيبيريا” تجاوز في 23 نوفمبر الجاري، الالتزامات التعاقدية اليومية.

وكشف الجانب الروسي أنه قام بتسليم جميع الكميات المطلوبة وسجل رقما قياسيا تاريخيا جديدا لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين.

وأشارت جازبروم إلى أن الإمدادات تتم بموجب اتفاقية ثنائية طويلة الأجل لشراء وبيع الغاز بين شركة جازبروم وشركة النفط الوطنية الصينية.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن إمدادات الغاز الروسية إلى الصين ستصل إلى 100 مليار متر مكعب سنوياً.