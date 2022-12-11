«جازبروم» تخطط لتصدير شحن 42.6 مليون متر مكعب من الغاز لأوروبا

أعلنت جازبروم، عملاقة الطاقة الروسية أنها تخطط لشحن 42.6 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الأحد، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع الكميات التي تم شحنها خلال الأيام الماضية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال ممثل الشركة للصحفيين إن “طلب الضخ عبر سوخرانيفكا رفضه الجانب الأوكراني، حيث تقوم جازبروم بتزويد الغاز الروسي من أجل عبوره أراضي أوكرانيا بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر نظام المعلومات في محطة سودجا يوم 11 ديسمبر”.

وذكر الموقع الإلكتروني للشركة المشغلة لمحطة الضخ أن شركة الغاز الروسية تضخ نحو 42.4 مليون متر مكعب من الغاز الروسي إلى أوروبا من أوكرانيا عبر خط “سودجا” الذي مازال يعمل بعد استهداف “نورد ستريم 1 و2”

وكشفت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز “التيار الشمالي 2″، في 26 سبتمبر الماضي، عن وقوع حادث في خط الأنابيب بمياه الدنمارك، قرب جزيرة بورنهولم، مشيرة إلى أنها أنشأت منطقة آمنة حول مكان الحادث بمساحة يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية، فيما أكدت شركة “نورد ستريم إيه جي”، مشغل خط الغاز “التيار الشمالي”، استحالة تحديد موعد لإصلاح الخط، واستئناف عمله.