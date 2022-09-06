«جازبروم» تحدد حالة واحدة لاستئناف تدفقات الغاز إلى أوروبا

قال فيتالي ماركيلوف نائب الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الروسية الحكومية جازبروم في بيان اليوم الثلاثاء إن الشركة لن تقوم بإعادة فتح إمدادات الغاز الروسي بخط “نورد ستريم 1” إلا إذا قامت شركة الطاقة الألمانية سيمنز إنرجي بإحلال المعدات المعيبة في الخط.

وتأتي تصريحات شركة الغاز الروسية الكبرى في الوقت الذي لا تزال توجد فيه خلافات بين شركتي جازبروم وشركة سيمنز إنرجي الألمانية بشأن أعمال الإصلاح بخط أنابيب الغاز نورد ستريم 1.

وصرحت الشركة الألمانية في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها لم تتلق طلبا للقيام بعمليات الإصلاح للأجزاء المعيبة، مضيفة أن العقوبات المفروضة على روسيا لا تمنع عمليات الصيانة.

وفي الوقت نفسه، أفادت مجموعة “سيتي جروب” بأن هناك احتمالا كبيرا لبقاء تدفقات الغاز بخط الأنابيب عند مستوى الصفر لفترة أطول أو على الأقل عند بعض المستويات الدنيا، نتيجة الاعتبارات السياسية لكل من روسيا والغرب.