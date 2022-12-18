«جازبروم» الروسية تضخ اليوم 42.3 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

قالت شركة “جازبروم”، إنها تضخ 42.3 مليون متر مكعب من الغاز في يوم 18 ديسمبر إلى أوروبا عبر محطة “سودجا” في أوكرانيا، بحسب قناة روسيا اليوم.

وذكرت الشركة، أن الجانب الأوكراني رفض طلب الضخ عن طريق محطة “سوخرانيفكا”.

ووفقا للشركة، بلغ حجم الضخ يوم السبت 17 ديسمبر 41.7 مليون متر مكعب.

في وقت سابق، أعلن الجانب الأوكراني، أن حجم الغاز عبر أراضي أوكرانيا في 18 ديسمبر قد يصل إلى حوالي 42.4 مليون متر مكعب.

ويظل خط العبور عبر أوكرانيا، بمثابة الطريق الوحيد لنقل الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا. وتم وقف الضخ عبر خط “السيل الشمالي” بشكل تام بعد تعرضه للتفجير قبل فترة.

ويتم نقل الغاز الروسي إلى تركيا ودول جنوب وجنوب شرق أوروبا، عن طريق خطي “السيل التركي” و”السيل الأزرق”.

وكشف مصدر في بروكسل لوكالة “نوفوستي” أن الاتحاد الأوروبي لا يخطط لفرض حد لسعر الغاز الروسي في المستقبل القريب بل وحتى لا يناقش هذه المسألة.

وقال المصدر: “لا يوجد حديث عن حظر على واردات الغاز الروسي على غرار الحظر النفطي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في إطار إجراءاته ضد روسيا”.

وأضاف المصدر أنه رغم أن بعض الدول الأعضاء تبحث مسألة فرض قيود على سعر الغاز الروسي، فإن مثل هذه النقاشات لا تجرى على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن “المفوضية الأوروبية لا تعتزم الإصرار على اتخاذ مثل هذا القرار في المستقبل القريب، وفي هذه المرحلة ليس الحديث عن هذا الموضوع إلا جس نبض”.