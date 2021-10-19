طاقة

جازبروم الروسية تتوقع مبيعات قياسية من الغاز عام 2021

توقعت جازبروم أن أرباحها الأساسية ستتجاوز 45 مليار دولار في 2021
أيمن عزام 9:23 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21 9:23 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

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قال عملاق الغاز الطبيعي الروسي جازبروم يوم الثلاثاء إنه يتوقع مبيعات قياسية من الغاز هذا العام بفضل قفزة في أسعار الغاز في أوروبا، بينما ينشئ صندوقا قيمته 726 مليار روبل( 10 مليارات دولار) لإدارة المخاطر.

مبيعات قياسية من الغاز

وتستفيد الشركة، التي يسيطر عليها الكرملين وتساهم بأكثر من ثلث المعروض في سوق الغاز الأوروبية، من أسعار قياسية مرتفعة للغاز الطبيعي في أوروبا بدعم من شح في الإمدادات.

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وتوقعت جازبروم أن أرباحها الأساسية ستتجاوز 45 مليار دولار في 2021، في حين من المتوقع أن تكون السيولة النقدية إيجابية هذا العام على الرغم من توزيعات أرباح مرتفعة.

وقالت إن مجلس إدارتها أبقى على برنامجها الاستثماري للعام 2021 بدون تغيير عند 1.19 تريليون روبل، بما يشمل إنفاقا رأسماليا قدره 1.02 تريليون روبل.

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وأضافت الشركة أن ميزانيتها تقوم على أساس متوسط لسعر الغاز قدره 269.60 دولار للألف متر مكعب في عقودها للتوريد الطويلة الأجل مع المستهلكين الأوروبيين في 2021 .

وقالت في بيان “بفضل الخطة المبدئية، ارتفع الدخل من مبيعات الغاز 30 بالمئة تقريبا، وهو ما سيسمح لجازبروم بالوصول إلى مستوى قياسي تاريخي فيما يتعلق بالإيرادات في 2021”.

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بقلم أيمن عزام

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