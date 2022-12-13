جار زراعة آلاف الأفدنة للأمن الغذائي.. مدبولي يتفقد مشروع تنمية جنوب الوادى في توشكى

وصل، ظهر اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى منطقة جنوب الوادي في محافظة أسوان؛ لتفقُّد سير الأعمال بمشروع تنمية جنوب الوادي في توشكى، رافقه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء/ هشام السويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء/ وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، وعدد من المسئولين.

وقال رئيس الوزراء إن الدولة تسعى بجهود حثيثة نحو توفير متطلبات الأمن الغذائي، من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأجهزة الدولة المختصة؛ لزيادة المساحات المزروعة بأهم المحاصيل الإستراتيجية.

وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة العمل على استكمال جميع العناصر المرتبطة بجهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي في منطقة توشكى، وغيرها من المناطق الصحراوية، والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بالمنطقة.

بالإضافة إلى تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية؛ سعيًا نحو تحقيق الهدف الإستراتيجي المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية؛

بما يساعد فى تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وتوفير أكبر كميات ممكنة من المحاصيل الإستراتيجية، وتوفير الآلاف من فرص العمل، وتعظيم الناتج الزراعي لسد الفجوة الغذائية واستيعاب الزيادة السكانية في الدولة.

وقال رئيس الوزراء إن تحقيق ذلك يتطلب العمل على استمرار جهود تطوير البنية الأساسية من طرق ومحاور، وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة، ومحطات المياه والميكنة الزراعية، ومحطات التغذية الكهربائية،

لافتًا إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من مصادر المياه، ووضع أفضل السياسات لترشيد الاستهلاك، وتعظيم الاستفادة من المياه بالري الحديث، والاعتماد على الوسائل الزراعية المناسبة لطبيعة الأراضي، في ضوء الموارد المائية المتاحة.

فيما أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشروع تنمية جنوب الوادي في توشكي من المشروعات الزراعية الواعدة الذي يأتي متواكبًا مع سعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ضمن أهداف “رؤية مصر 2030″، التي تتضمن الحفاظ على الموارد الاقتصادية المتاحة وتنميتها.

وشدد على الأهمية البالغة لاستصلاح الأراضي والتوسع في الصحراء وإقامة مجتمعات زراعية جديدة، لافتًا، في الوقت نفسه، إلى أن أهم المحاور التى يتم العمل عليها بالوزارة حاليًّا لتطوير القطاع الزراعي هو التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الصحراوية،

إلى جانب إضافة مساحات جديدة تصلح للزراعة رغم التحديات التي تواجه الدولة المصرية بسبب قلة الموارد المائية المتاحة، كما يتم التعاون مع الجهات المعنية لتوفير أفضل أنواع التقاوى.

وقدم وزير الزراعة، في هذا الإطار، نبذة عن المساحات المزروعة فعليًّا والجاري زراعتها حاليًّا من جانب مختلف الجهات المعنية بالمشروع،

ومصدر ونوع الري لكل مساحة من هذه المساحات، والتركيب المحصولي لها، مؤكدًا أنه يتم الاعتماد بشكل أساسي على وسائل الري المحوري الحديث.

وأوضح اللواء هشام السويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنه جار العمل على استصلاح وزراعة آلاف الأفدنة بمنطقة جنوب الوادي في توشكى، تماشيًا مع جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي، وتحقق طفرة زراعية، في إطار نهضة تنموية شاملة،

موضحًا ما تنفذه الهيئة من أعمال البنية الأساسية المختلفة فى هذه المنطقة، والجهود المبذولة، بالتعاون مع عدد من الشركات الوطنية.

وقال اللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنه في ضوء تحقيق مفهوم الأمن الغذائي، يتم استكمال العمل حاليًّا من جانب الجهاز لاستصلاح وزراعة آلاف الأفدنة في مشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى،

بالتعاون مع وزارة الزراعة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومختلف الجهات المعنية بالدولة، في إطار المشروع القومي للدولة لاستصلاح الأراضي القابلة للاستصلاح والزراعة وإضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية على المساحات الكلية المزروعة بالدولة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن الأعمال التي ينفذها الجهاز بالمرحلة الثانية في مشروع توشكى تسير بوتيرة جيدة؛ للانتهاء منها وفق المخطط الزمني.

وأضاف مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أن المشروع يضم شبكة كاملة من الطرق الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى منظومة ري حديث متكاملة تتضمن أجهزة ري محوريّ.

وعقب تفقُّده عددًا من مواقع العمل، واستماعه إلى شرح عن تفاصيل المشروعات المختلفة، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن ما يتم هنا يمثل ملحمة من الجهد والتنسيق على أعلى مستوى، سواء فى تنفيذ أعمال البنية الأساسية وتجهيز الأرض للزراعة، وأعمال الزراعة.

وتوجّه بالشكر للوزارات المشاركة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ولجميع من يسهم فى نجاح جهود استصلاح الأراضى وزراعتها،

خاصة فى ظل ما يشهده العالم حاليًّا من أزمات فى الوقود والغذاء وغيرها، مؤكدًا أن هناك جهودًا واسعة تُبذل فى هذا الملف، الذى يواجهنا فيه تحديات كبيرة؛ أهمها قلة الموارد المائية، ومن ثم يتم العمل وفق نظم الرى الحديث للحفاظ على كل قطرة مياه، واستغلالها الاستغلال الأمثل.