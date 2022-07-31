«جارينا فري فاير» تطلق أول بطولة محلية كبرى للرياضات الإلكترونية على الأجهزة المحمولة في مصر

اعلنت شركة “جارينا” المطور والناشر العالمي والرائد على الإنترنت في مجال الرياضات الإلكترونية، عن إطلاق أول بطولة محلية كبرى للرياضات الإلكترونية لـ لعبة “FREE FIRE” في مصر تحت شعار ” FREE FIRE: The Battle of Egypt”.

تقام البطولة على مدار شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، وتبلغ مجموع جوائزها ٥٠٠ ألف جنيه مصري، وبدأت مرحلة التسجيل للمشاركة في البطولة إلكترونيا، مطلع هذا الشهر، وتم استقبال أكثر من 13 ألف مشارك من أفضل لاعبي اللعبة على مستوى الجمهورية ويستمر التسجيل حتى العاشر من أغسطس المقبل.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على انتشار الألعاب الإلكترونية بشكل كبير وسط النشء والشباب، ودورها على صعيد صناعة الاتصالات، ومساهمتها في نمو الاقتصاد من حيث قيمة المبيعات المباشرة , إلى جانب التشجيع على الابتكار والإبداع، وتطوير التكنولوجيا.

ولفت وزير الرياضة إلى أن الوزارة تدعم الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، والمتابعة معه في تنفيذ رؤيته من خلال إطلاق حزمة من الفعاليات والمسابقات المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، مثنيًا على ما نفذه الاتحاد خلال الفترة الماضية من مسابقات وبطولات عديدة.

فيما وجه شريف عبد الباقي رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية، الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير، مؤكدًا أن الاتحاد يحرص على تكثيف المسابقات الإلكترونية ضمن خطة الاتحاد على مستوى محافظات الجمهورية، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة على مستوى الرياضات الإلكترونية في مصر، بسبب التعاون بين الاتحاد والوزارة والمنظمين واللاعبين وبعض المؤسسات الأخرى، لتنظيم العديد من البطولات.

و يشار إلى أن جارينا هي مطور وناشر عالمي رائد للألعاب عبر الإنترنت. فري فاير، هي لعبة باتل رويال للهاتف المحمول التي تم تطويرها ذاتيًا، وتعتبر أكثر ألعاب الهاتف المحمول تنزيلًا في العالم في 2019 و 2020 و 2021، وفقًا لـ data.ai، المعروفة سابقًا باسم App Annie.