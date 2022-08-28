جارينا توقع مذكرة تفاهم مع المصري للرياضات الإلكترونية لتطوير البنية التحتية للنشاط

شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة الإعلان عن المرحلة النهائية لأول بطولة محلية كبرى للرياضات الإلكترونية للعبة FREE FIRE في مصر، تحت شعار ” FREE FIRE: The Battle of Egypt “، والتى تقام تحت رعاية ودعم وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية وشركة Garena ، المطور والناشر العالمي على الإنترنت.

تضمن المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين شركة “جارينا”، والاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية بحضور شريف عبد الباقي، رئيس الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، وهانز كورنيادي صالح رئيس شركة Garena للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقتضى مذكرة التفاهم التعاون المشترك بين جارينا والاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية؛ للمساهمة في تطوير البيئة التحتية للرياضات الإلكترونية في مصر.

أشرف صبحي: صناعة الرياضات الإلكترونية تتطور بشكل مستمر

ولفت الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إلى تطور صناعة الرياضات الإليكترونية في ضوء التطور التكنولوجي الذى يشهده العالم بشكل مستمر، ودور ذلك في التأثير على القطاع الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية تعاون اتحاد الرياضات الإلكترونية مع مختلف الشركات المطورة والناشرة للألعاب الإليكترونية في تنظيم كبرى الفعاليات المشتركة.

شريف عبد الباقي : بطولة FERR FIRE تعمل على تهيئة الكوادر وبيئة عمل الألعاب

قال شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، أن الاتحاد يرحب بالتعاون مع شركة Garena المطور والناشر العالمي للألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت ، مضيفاً نتوقع من خلال هذه البطولة فتح الباب أمام المزيد من التعاون مع الشركات الأخرى صاحبة حقوق الألعاب عن طريق تهيئة الكوادر، وبيئة عمل الألعاب الإلكترونية على مختلف الأصعدة سواءً التدريب أو في التعليق الرياضي أو في التحكيم لخلق أجيال جديدة يتم صقل مهاراتها بطريقة فنية عالمية معتمدة من تلك الشركات والاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية.

هانز صالح :تطوير النظام البيئي للرياضات الإلكترونية في مصر

فيما أعرب هانز كورنيدي صالح، رئيس شركة Garena الشرق الأوسط وأفريقيا، عن خالص امتنانه لدعم وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية للبطولة، حيث أظهرت بطولة ” The Battle of Egypt” مدى التزام شركة “Garena” بالمساهمة والعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة من أجل تطوير النظام البيئي للرياضات الإلكترونية في مصر، معرباً عن أمله في أن تُمكّن البطولة القادمة اللاعبين في مصر من اكتشاف إمكاناتهم وتحقيق أكبر العوائد والفوائد الممكنة في صناعة الألعاب.

جوائز بطولة The Battle of Egypt

يذكر أن شركة “Garena” تنظم حاليًا بطولة “The Battle of Egypt” منذ شهر يوليو الماضي، وستتضمن جوائز قيمتها 500 ألف جنيه ، حيث بدأت مرحلة التسجيل في البطولة منذ الشهر الماضي حيث تم استقبال أكثر من 16700 من أفضل لاعبي اللعبة في مصر.

وسوف تقام النهائيات في صالة حسن مصطفى الرياضية بمدينة 6 أكتوبر يوم 3 سبتمبر المقبل،