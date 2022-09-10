«جارينا» تخطط للاستحواذ على نصف سوق الألعاب الإلكترونية في مصر

تعتزم شركة “جارينا” السنغافورية للألعاب الإلكترونية الاستحواذ على 50 % من حجم السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة .

مدير جارينا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مصر بإمكانها أن تصبح مركز استقطاب لممارسي الألعاب الإلكترونية

وقال هانز صالح ، مدير الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، إن الشركة تعتزم التوسع الجغرافي على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من 2023 بعد نجاحها فى تحقيق انتشار كبير حاليا فى مدينتي القاهرة والإسكندرية.

واعتبر أن مصر تستطيع أن تصبح مركزا لاستقطاب ممارسي الألعاب الإلكترونية، علاوة على تنظيم فعاليات عالمية في هذا الصدد من شأنها جذب لاعبين من أعلى الفئات عالميا وإكساب اللاعبين المصريين مهارات تؤهلهم للمنافسات العالمية.

هانز صالح: ابتكار شخصيات للعبة مستوحاه من فنانين للترويج

وأوضح صالح لـ”المال” أن جارينا تنوي تنفيذ الخطط التوسعية عقب الانتهاء من بطولتها العالمية garena free fire خلال نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن الشركة تعاقدت مع عدد من الفنانين المؤثرين عالميا وعربيا مثل “جاستين بيبر” وفرقة BTS الكورية للترويج لها في دول أمريكا وآسيا عبر ابتكار شخصيات مستوحاه منهم داخل لعبة Free fire علاوة على محمد رمضان للترويج لها في منطقة الشرق الأوسط.

في سياق متصل، أكد أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة منذ أيام مع الاتحاد المصري للالعاب الإلكترونية تأتي ضمن خطة الشركة للتوسع محليا وإطلاق ألعاب جديدة، منوها أن عدد مستخدمي اللعبة القتالية Free Fire يصل حاليا إلى 600 مليون مستخدم حول العالم.

المدير الإقليمي للشركة: ألعاب جديدة قادمة في الطريق.. وسعداء بالتعاون مع الجهات المصرية

ولفت إلى أن جارينا تختبر حاليا عددا من الألعاب الجديدة، رافضا الإفصاح عن نوعها، تمهيدا لإطلاق نسخها التجريبية ودراسة تأثيرها المتوقع على الأسواق قبل الإطلاق الرسمي لها على الأجهزة إلا أنه أكد أن هذه الألعاب تستهدف اللاعبين من سن 18 إلى 26 عاما.

وأعرب عن تفاؤله بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد الالعاب الإلكترونية، كما يتطلع لمزيد من التعاون مع الجهات المصرية من أجل تنظيم أحداث وفعاليات خاصة بالألعاب الإلكترونية تنتجها وتطورها الشركة.

يشار إلى ان جارينا تأسست خلال عام 2009 في سنغافورة وتعمل في مجال تطوير و نشر الألعاب الإلكترونية المجانية على الإنترنت، وأطلقت لعبة garena Free fire في ديسمبر 2017 .