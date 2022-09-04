جارينا تختتم نهائيات بطولة FREE FIRE بمجمع صالات حسن مصطفى

اختتمت نهائيات أول بطولة محلية كبرى للرياضات الإلكترونية للعبة FREE FIRE والحدث الأكبر لها في مصر، تحت شعار ” FREE FIRE: The Battle of Egypt “.، والتى أقيمت تحت رعاية ودعم وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية وشركة جارينا المطورة والناشرة للعبة على الإنترنت.

بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد هانز صالح رئيس الشركة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأكثر من 3000 من محبي لعبة فري فاير في مصر، وذلك بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر، وأحيا الحدث المطرب الشعبي عفروتو.

50 لاعب بالمنافسات

وتنافس في النهائيات 50 لاعب من لاعبي فري فاير في مصر، وحصد المركز الأول اللاعب سامي رضا من مدينة المنصورة، والمركز الثاني يوسف فرج من محافظة الجيزة ، بينما فاز اللاعب محمد أشرف بالمركز الثالث من محافظة القاهرة ، والمركز الرابع اللاعب بلال السيد من محافظة الاسكندرية، والخامس محمد كيلاني من محافظة الجيزة.

وزير الشباب و الرياضة : الوزارة مهتمة بخطط اتحاد الرياضات الإلكترونية

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بإقامة هذه البطولة، والتي تشهد إقبالاً كبيراً من النشء والشباب.

و اكد , ان الوزارة مهتمة بدعم اتحاد الرياضات الإليكترونية في تنفيذ رؤيته وخططه لنشر الألعاب الإلكترونية على مستوى جميع محافظات ، وإقامة مسابقات وبطولات كبرى بالتعاون مع مختلف الشركات المطورة والناشرة للألعاب الإليكترونية .

رئيس جارينا الشرق الاوسط و شمال افريقيا : الشركة تعمل على تعزيز مجتمع الرياضات الإلكترونية المصري

و قال هانز صالح، رئيس شركة Garena الشرق الأوسط وأفريقيا: ” نأمل أن تمكّن بطولة فري فاير FREE FIRE: The Battle of Egypt لاعبينا ومجتمعاتنا في مصر من تحقيق إمكاناتهم وتحقيق نمو أكبر في صناعة الرياضات الإلكترونية.

و اضاف , ان الشركة ستواصل التركيز على تعزيز مجتمع الرياضات الإلكترونية في مصر، وتطوير مجموعة من الرياضيين المصريين الذين سيكونون قادرين على تمثيل مصر بكل فخر في البطولات الدولية.

يشار إلى أن البطولة بدأت فعالياتها منذ شهر يوليو الماضي، بجوائز قيمتها ٥٠٠ ألف جنيه مصر

وبدأت مرحلة التسجيل في البطولة منذ الشهر الماضي ، وشارك بها أكثر ١٦٧٠٠ من أفضل لاعبي اللعبة في مصر.