جاريث بايلي : لدينا من 3 إلى 5 آلالاف سائح بريطاني يتدفقون أسبوعياً على مصر

قال السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي إن من 3 إلى 5 آلالاف سائح بريطاني يتدفقون أسبوعياً على مصر عبر 45 رحلة.

جاء ذلك في لقاء خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

قال السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي أن التعاون الوثيق بين بلاده ومصر في مجال السياحة يشهد تطوراً مهماً بعد عودة الطيران لشرم الشيخ بعد الفتح الاقتصادي .

وأكد أن السياحة البريطانية في مصر كانت قبل عشر سنوات تقترب من مليون سائح بريطاني سنوياً للأماكن التاريخية والشاطئية.

وأضاف: “قبل وباء كورونا وبعد فتح الطيران البريطاني لشرم الشيخ كانت الأرقام تقترب من نصف مليون سائح لكن وللأسف مع تفشي وباء كورونا توقفت حركة السياحة”.

واستدرك: “لكن مع إعادة الطيران قبل شهر من الآن ومع زيادة عدد الرحلات لمطار شرم الشيخ لمسنا تدفقاً لهؤلاء السائحين للأراضي المصرية.

وقال: “لمسنا تقدماً وإستعادة للارقام السابقة قبل الجائحة ووصلنا الآن لمعدلات في المتوسط تصل لأكثر من 3 آلالاف إلى 5 آلالاف أسبوعياً يزورون مصر عبر أكثر من 45 رحلة أسبوعية”.



وحول متى تستعيد مصر الأرقام السابقة للسياح البريطانيين، رد السفير جاريث بايلي قائلاً : “سؤال وجيه وأتوقع مع قراءات تدفق السائحين أسبوعياً خلال الشهر الماضي وأعدادهم أن نقترب من 500 ألف سائح بريطاني في مصر خلال موسم الشتاء القادم”.



واستطرد قائلاً : “أسباب ذلك لو تحدثنا عنها لو أخدنا نموذج “مدينة جلاسجو ” وهي مسقط رأسي حيث تشهد أمطاراً مستمرة وبرداً قارساً مما يجعل السائح البريطاني يرغب في زيارة مصر حيث الأماكن التاريخية أو الشاطئية سواء في شرم الشيخ أو الغردقة أو مرسى علم”.



وواصل السفير قائلاً : “السائح البريطاني بيحب يجي مصر يستمتع بالشمس والدفء في موسم الشتاء بالاضافة إلى أن السياح البريطانين بيحبوا مصر لان هناك علاقة حميمة تربط بينهم وبين الشعب المصري”.



وقال سفير بريطانيا :” بعد رفع مصر من القائمة الحمراء هناك تكثيف للرحلات اليومة وخلال وجودها على القائمة كان هناك على الأقل رحلتين إلى ثلاثة أسبوعياً عبر British Airways والآن أصبحت يومية”.