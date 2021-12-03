عقـــارات

«جاردينيا سيتي» تكشف آلية حجز الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية للمشروع

وتبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 5 ديسمبر لعام 2021
سارة لطفي 9:19 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21 9:19 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21

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تعلن شركتا الأهلي صبور، وشركة فاوندرز التابعة لشركة هايد بارك للتطوير العقاري، إجراءات حجز الوحدات السكنية لمشروع جاردينيا سيتي، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 5 ديسمبر لعام 2021.

ومشروع جاردينيا سيتي عبارة عن كمبوند متكامل الخدمات، وتبلغ مساحته 600 فدان بإجمالي 20 ألف وحدة سكنية، ويقع على طريق السويس والطريق الدائري، بالقرب من التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

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وتنشر “المال” مواصفات الوحدات السكنية بمشروع جاردينيا سيتي وإجراءات الحجز والتعاقد، وأنظمة السداد المختلفة للشقق.

مواصفات الوحدات السكنية بالمشوع

وتبلغ مساحة الوحدات السكنية داخل مشروع جاردينيا سيتي 120 مترا، مكونة من 3 غرف نوم كاملة التشطيب، وجاهزة للمعيشة.

إجراءات الحجز والتعاقد بالمرحلة الثانية

يقوم العميل بإيداع مبلغ قدره 50 ألف جنيه كجدية حجز، دفعة واحدة غير مجزئة، في حساب الشركة الخاص بها باسم فاونديرز للتسويق العقاري، ورقم الحساب: 1400199000000850، وذلك بجميع فروع بنك مصر، على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل.

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وتقوم الشركة بعدها بالتواصل مع العميل للحضور بمقر التسويق والمبيعات لاختيار وتخصيص الوحدة السكنية، ولن يتم الحجز والتخصيص إلا في المواعيد المحددة والتي يتم إبلاغها وتحديدها من قبل الشركة وذلك تيسيراً على العميل.

أنظمة سداد مختلفة تصل لـ 8 سنوات

  1. 10% مقدم وتقسيط على 6 سنوات بدون فوائد، أقساط متساوية ربع سنوية.
  2. 2-15% مقدم وتقسيط الباقي على 7 سنوات بدون فوائد، كأقساط متساوية ربع سنوية.
  3. 3- 20% مقدم والتقسيط على 8 سنوات بدون فوائد، أقساط متساوية ربع سنوية.
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بقلم سارة لطفي

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