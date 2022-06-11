«جاردينيا سيتي» تكشف آلية الحجز الوحدات السكنية بالمرحلة الرابعة

تعلن شركتا الأهلي صبور، و فاوندرز التابعة لشركة هايد بارك للتطوير العقاري، إجراءات حجز الوحدات السكنية بالمرحلة الرابعة لمشروع “جاردينيا سيتي” والتي من المقرر أن تبدأيوم الأحد الموافق 12 يونيو 2022.

ومشروع “جاردينيا سيتي” عبارة عن كمبوند متكامل الخدمات، وتبلغ مساحته 600 فدان بإجمالي 20 ألف وحدة سكنية، ويقع على طريق السويس والطريق الدائري، بالقرب من التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

وتنشر “المال” مواصفات الوحدات السكنية بمشروع “جاردينيا سيتي” وإجراءات الحجز والتعاقد، وأنظمة السداد المختلفة للشقق.

مواصفات الوحدات السكنية بالمشروع

وتبلغ مساحة الوحدات السكنية داخل مشروع “جاردينيا سيتي” 120 مترا، مكونة من 3 غرف نوم كاملة التشطيب، وجاهزة للمعيشة.

إجراءات الحجز والتعاقد بالمرحلة الرابعة

يقوم العميل بإيداع مبلغ قدره 50 ألف جنيه كجدية حجز، دفعة واحدة غير مجزئة، في حساب الشركة الخاص بها باسم “فاونديرز” للتسويق العقاري، ورقم الحساب: 1400199000000850، وذلك بجميع فروع بنك مصر، على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل.

وتقوم الشركة بعدها بالتواصل مع العميل للحضور بمقر التسويق والمبيعات لاختيار وتخصيص الوحدة السكنية، ولن يتم الحجز والتخصيص إلا في المواعيد المحددة والتي يتم إبلاغها وتحديدها من قبل الشركة وذلك تيسيرا على العميل.

أنظمة سداد مختلفة تصل لـ 8 سنوات

1. 10 % مقدم وتقسيط على 6 سنوات بدون فوائد، أقساط متساوية ربع سنوية.

2. %15 مقدم وتقسيط الباقي على 7 سنوات بدون فوائد، كأقساط متساوية ربع سنوية.

3- 20 % مقدم والتقسيط على 8 سنوات بدون فوائد، أقساط متساوية ربع سنوية.

