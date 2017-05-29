جارديان : ماى فشلت فى مواجهة خلل الاقتصاد

المال- خاص قبل 8 أيام فقط من إجراء الانتخابات العامة فى بريطانيا حذَّر خبراء من أن خطط رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى الاقتصادية ضعيفة وغير مستقرة، وأكدوا أن الانتخابات لم تعد نتائجها محسومة فى ظل نتائج استطلاعات الرأى التى رجّحت جميعها فوزًا كاسحًا، أو على الأقل مريحًا لحزب المحافظين.

المال- خاص

قبل 8 أيام فقط من إجراء الانتخابات العامة فى بريطانيا حذَّر خبراء من أن خطط رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى الاقتصادية ضعيفة وغير مستقرة، وأكدوا أن الانتخابات لم تعد نتائجها محسومة فى ظل نتائج استطلاعات الرأى التى رجّحت جميعها فوزًا كاسحًا، أو على الأقل مريحًا لحزب المحافظين.





قالت صحيفة جارديان إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى أخذت منحى عكسيًّا، وكشفت حملتها الانتخابية عن مواضع الضعف بدلًا من إظهار مواطن القوة.

وأضافت أن ماى عادت من فترة الإجازات ويبدو عليها الخوف من نتائج الانتخابات المزمعة فى 8 يونيو المقبل، ولها فى ذلك كل الحق؛ فالانتخابات كالمقامرة ليس من اليسير توقع نتائجها استنادًا لنتائج الاستطلاع الاسكتلندى فى 2014 والانتخابات العامة التى جرت فى 2015 واستفتاء الاتحاد الأوروبى العام الماضى والتى جاءت نتائجها معاكسة للتوقعات.

يُضاف إلى ما سبق أنه ثبت أن عملية التعافى من التباطؤ العميق، والذى وقع فى 2006/ 2007 جرت بصورة ضعيفة وبطيئة دون أن تحقق كل المطلوب، وهو الأمر الذى لا يزال عالقًا فى الذاكرة الجمعية،

والأهم وكما أوردت الصحيفة تباطؤ معدلات الإنتاجية وضعف الأجور التى لم يطرأ عليها أى زيادة منذ عشر سنوات.

ورغم أن أسوأ فترة عاشها الاقتصاد البريطانى فى السبعينيات، فإن العقد الأول من القرن الـ21 لا يقلّ سوء.

وأشارت الصحيفة إلى أن مواجهة الأزمة باءت بالفشل، وقالت إن من أسباب الفشل عدم قدرة البنك المركزى الإنجليزى على التصدى لها عن طريق منح قروض ميسرة وبفائدة منخفضة، إلا أن ذلك لا يمكن أن يحدث فى ظل أدنى فائدة وهى 25%، وهو ما يؤدى بدوره إلى عدم القدرة على تحقيق معدلات نمو جيدة.

ولم يؤثر الخفض فى الإنفاق بصورة كبيرة على تصحيح الخلل فى الميزانية وفى ظل خطة ماى الضعيفة، وهناك مخاوف أن يمس الخفض ميزانية الصحة.

وأكدت الصحيفة أن أدوات ماى لمعالجة العجز ليست قوية، وسياساتها الاقنصادية يمكن أن توصف بعدم الاستقرار.