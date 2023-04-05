«جاردن فريش» الزراعية تستهدف إنتاج 7 آلاف طن موالح الموسم الجاري بقيمة 21 مليون جنيه

تستهدف شركة «جاردن فريش» الزراعية إنتاج 7 آلاف طن من الموالح بأنواعها المختلفة العام الجاري للبدء في توريدها على المصدرين للحاصلات الزراعية بداية يناير 2024 بقيمة إجمالية 21 مليون جنيها، وفقا لتصريحات المهندس محمد سرحان رئيس الشركة لـ«المال».

يشار إلى أن الشركة انشأت عام 2019 وتعمل استصلاح وزارعة الأراضي الزراعية بكميات مختلفة وفي مناطق متعددة بإجمالي 1000 فدان إذ بلغت تكلفة الاستثمار للاستصلاح والزراعة حوالي 100 مليون جنيه.

قال محمد سرحان رئيس مجلس إدارة الشركة، إن متوسط سعر الطن الواحد من الموالح على الأشجار يبلغ حوالي 3 آلاف جنيها، لافتا إلى أن شركته تقوم بتوريد الموالح للمصدرين لتصديرها إلى الخارج لحين عمل محطة تصدير خاصة بالشركة.

وأضاف سرحان لـ«المال»، أن شركته قسمت مساحة الـ1000 فدان لزراعة مساحات منها من أشجار: «الليمون والبرتقال واليوستفندي»، لافتا إلى أن التغيرات المناخية أحد العوامل الصعبة في الزراعة كونها هي التي تعمل على ثبيت الزهرة في حالة المناخ المعتدل.

وأشار إلى أنه في حالة تقلب المناخ تضر بالمحصول كما حدث في أسبانيا، إذ أن تغير المناخ في الاتحاد الأوروبي أدى إلى تصحر الأراضي الزراعية وعدم اكتفائها من المحاصيل الزراعية مما أدى إلى جذب للمحاصيل المنتجة بمصر في حالة انتظام المناخ.

وأكد أن الشركة لديها 40 عامل لنقل العمال إلى المزرعة بالإضافة إلى عدد من السيارات والجرارات الزراعية الخاصة بعملية الزراعية التي تحتاجها مزرعته.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة أعلن بداية يناير 2023 التقرير النهائي لصادرات مصر الزراعية خلال عام 2022 والتي بلغت لأول مرة في تاريخها ما يقرب من 6.5 مليون طن بحوالي 3.3 مليار دولار وبزيادة حوالي 800 ألف طن على العام الماضي إذ احتلت الموالح المرتبة الأولى والبطاطس الثانية ثم البصل والفاصوليا.

«سرحان»: لابد من السماح للمستثمرين باستيراد أنواع جديدة من الأسمدة

على جانب أخر، طالب محمد سرحان بالعمل على تخفيض الطاقة الكهربائية المولدة لآبار المياه خاصة أن تكلفتها مرتفعة على المدخلات الزراعية، بالإضافة إلى العمل على انخفاض أسعار الأسمدة نظرا لارتفاعات التي يعاني منها المستثمرين الزراعين نظرا لقيام مصانع الأسمدة بتصديرها إلى الخارج وضخ كميات بسيطة للسوق المحلي مما تسبب في ارتفاع أسعارها.

وأكد «سرحان» أنه لابد من السماح للمستثمرين باستيراد أنواع جديدة من الأسمدة عبارة عن: «سلافات البوتاسيم والكاليسوم والمنجانيز والبرون» بشروط مسيرة عن طريق استيرادها بنظام مستندات التحصيل وليس عن طريق الاعتمادات المستندية، لافتا إلى أن تلك الأسمدة عناصر ضرورية للتربة وتعمل على تخصبها وإنتاج محاصيل جيدة تساعد على زيادة التصدير إلى الخارج.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022 حوالي 6 مليون و432 ألفا و565 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 792 ألفا و421 طنا على العام الماضي الذي بلغت حوالي 5 ملايين و640 ألفا و144 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت أهم الصادرات الزراعية هي: «الموالح البطاطس البصل الطازج عنب الطماطم الطازجة البطاطا الفراولة الفاصوليا الطازجة والجوافة الثوم المانجو البطيخ رمان».