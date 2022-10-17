جارتنر : 19.5% تراجعا فى شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصي عالميا خلال الربع الثالث

وصلت شحنات الكمبيوتر الشخصي حول العالم إلى 68 مليون وحدة خلال الربع الثالث من العام 2022، وهو ما يمثّل تراجعا بنسبة 19.5% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021، وذلك وفقا للنتائج الأولية الصادرة عن شركة “جارتنر” للأبحاث. وتعدّ هذه أكبر نسبة تراجع تشهدها الأسواق منذ بدأت شركة “جارتنر” في متابعة أسواق الكمبيوتر الشخصي منتصف التسعينات، والربع الرّابع على التوالي الذي يسجّل تراجعا مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وقالت ميكاكو كيتاجاوا، كبير المحلّلين لدى “جارتنر”:” قد تمثّل نتائج الربع الحالي تراجعا تاريخيا بالنسبة لأسواق الكمبيوتر الشخصي. ففي الوقت الذي تتجاوز سلاسل التوريد الاضطرابات التي شهدتها، فإن الكميات الكبيرة من المخزون باتت تشكّل مشكلة أخرى بسبب ضعف الطلب على الكمبيوتر الشخصي من قبل أسواق المستخدم الشخصي وقطاع الأعمال على حد سواء.

كما أن موسم العودة إلى المدارس كان مخيّبا للآمال على الرغم من العروض الهائلة وانخفاض الأسعار، وذلك بسبب عدم وجود حاجة للشراء خاصة أن الكثير من المستخدمين قاموا بشراء كمبيوترات شخصية جديدة خلال العامين الماضيين.

أما على صعيد قطاع الأعمال، فإن حالة الغموض الاقتصادية والجيوسياسية دفعت نحو مزيد من الانتقائية في الإنفاق التقني، ولم تكن الكمبيوترات الشخصية على رأس قائمة الأولويات”.

وحافظت الشركات الثلاث الأولى على ترتيبها في الأسواق بدون تغيير يذكر خلال الربع الثالث من العام 2022، مع احتفاظ “لينوفو” بصدارتها لشحنات الأسواق بحصة بلغت قرابة 25.2%

الجدول 1. التقديرات الأولية لشحنات شركات الكمبيوتر الشخصي خلال الربع الثالث من عام 2022 (ألف وحدة)

الشركة شحناتالربع الثالث 2022 الحصة السوقية (%)في الربع الثالث 2022 شحناتالربع الثالث 2021 الحصة السوقية (%)في الربع الثالث 2021 النمو (%) الربع الثالث 2022 مقابل الربع الثالث 2021 لينوفو 17,114 25.2 20,215 23.9 15.3- HP Inc. 12,706 18.7 17,622 20.9 27.9- دل 12,021 17.7 15,233 18.0 21.1- آبل 5و795 8.5 6و866 8.1 15.6- آسوس 5,559 8.2 6,007 7.1 7.5- آيسر 4,494 6.6 6,036 7.1 25.6- غيرها 10,306 15.2 12,468 14.8 17.3- إجمالي الأجهزة 67,966 100.0 84,446 100.00 19.5-

وتمكنت “لينوفو” من تعزيز حصتها السوقية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، على الرغم من تراجع إجمالي شحناتها على أساس سنوي. وفي الوقت الذي تراجع إجمالي شحنات الشركة في جميع الأسواق باستثناء السوق الكندي، فإن أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للكمبيوتر المكتبي شهدت نموا إيجابيا، مستفيدة من انطلاق خط إنتاج في أول منشأة تصنيع داخلي تابعة لشركة “لينوفو” في أوروبا، والتي افتتحت في المجر في يونيو من العام 2022.

أما شركة “إتش بي” فقط كانت على موعد مع بعض التحديات خلال هذا الربع الذي شهد تراجعا حادا في إجمالي شحناتها حول العالم. وعلى الرغم من تسجيل “إتش بي” نموا في أسواق الكمبيوتر الشخصي في مناطق محددة، إلا أن إجمالي شحنات الكمبيوتر المحمول عانى من التراجع.

من جانبها، قلّصت شركة “دل” الفارق بين حصتها السوقية وبين حصة شركة “إتش بي”، خاصة بعد أن سجّلت نموا سنويا في قطاع الكمبيوتر المكتبي في جميع الأسواق باستثناء منطقة آسيا والمحيط الهادئ. أما شحنات الشركة من الكمبيوتر المحمول فقط شهدت تراجعا في جميع الأسواق باستثناء اليابان.