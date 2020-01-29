جارتنر ..1.7 مليار وحدة مبيعات متوقعة للهواتف الذكية في 2020

يأتي هذا النمو بعد أن تراجعت المبيعات العالمية للهواتف الذكية بنسبة 2% في عام 2019، لتكون المرة الأولى منذ عام 2008 التي تشهد فيها أسواق الهواتف الذكية العالمية انخفاضاً في مستوى المبيعات.

توقعت مؤسسة الأبحاث التسويقية “جارتنر” وصول مبيعات أجهزة الهواتف الذكية عالميا بنهاية العام الحالي 1.67 مليار وحدة بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي.

ويأتي هذا النمو بعد أن تراجعت المبيعات العالمية للهواتف الذكية بنسبة 2% في عام 2019، لتكون المرة الأولى منذ عام 2008 التي تشهد فيها أسواق الهواتف الذكية العالمية انخفاضاً في مستوى المبيعات.

و قالت أنيت زيمرمان، نائبة رئيس الأبحاث لدى جارتنر: “كان عام 2019 عاماً مليئاً بالتحديات بالنسبة لبائعي الهواتف الذكية، ويعود ذلك في المقام الأول إلى زيادة العرض في قطاع الهواتف المتطورة ضمن الأسواق الناضجة بالإضافة إلى احتفاظ المستهلكين بالأجهزة التي يمتلكونها لفترة أطول، لكن من المتوقع في المقابل أن تنتعش أسواق الهواتف الذكية مرة أخرى مع انتشار شبكات الجيل الخامس في المزيد من البلدان، فضلاً عن عودة المستخدمين لشراء هواتف جديدة بعد تأجيلهم لعمليات الشراء حتى عام 2020 بانتظار انخفاض الأسعار”.

كما توقعت ايضا أن يصل إجمالي مبيعات الهواتف المحمولة الداعمة لشبكات الجيل الخامس إلى 221 مليون وحدة في عام 2020، أي ما يمثل 12% من إجمالي مبيعات الهواتف المحمولة.

وتتوقع أيضاً أن تصل مبيعات هذه الهواتف إلى ضعف هذا الرقم في عام 2021، وهو ما يعادل 489 مليون وحدة.

وأوضحت زيمرمان: “سوف تتسارع عمليات انتشار الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس بشكل أكبر في عام 2020. وقد تم الإعلان عن توافر هواتف الجيل الخامس التي تكلف أقل من 300 دولار، ما يدفعنا للاعتقاد بأن مبيعات هواتف الجيل الخامس ستتجاوز مبيعات هواتف الجيل الرابع خلال فترة 12 شهراً”.

وبالنظر إلى المبيعات على المستوى الإقليمي، فإن مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأسواق آسيا والمحيط الهادئ الناضجة، والصين الكبرى (الصين وتايوان وهونج كونج)، ستشهد أعلى معدلات نمو في مبيعات الهواتف الذكية في عام 2020، بنسب 5.9% و 5.7% و 5.1% على التوالي.