جارتنر: تحوّل أولويات الرؤساء التنفيذيين نحو تبني الأعمال الرقمي‎

المال ـ خاص:تأتي مسألة نمو الأعمال على رأس قائمة أولويات الرؤساء التنفيذيين خلال العامين 2018 و2019، وذلك وفقاً لاستطلاع للرأي أجرته مؤخراً مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر شمل عدداً من الرؤساء التنفيذيين وكبار المدراء. كما أن الاستطلاع أفضى أيضاً إلى أن مسألة تحقيق النمو باتت من الصعوبة بم

المال ـ خاص:

تأتي مسألة نمو الأعمال على رأس قائمة أولويات الرؤساء التنفيذيين خلال العامين 2018 و2019، وذلك وفقاً لاستطلاع للرأي أجرته مؤخراً مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر شمل عدداً من الرؤساء التنفيذيين وكبار المدراء. كما أن الاستطلاع أفضى أيضاً إلى أن مسألة تحقيق النمو باتت من الصعوبة بمكان بحيث دفعت الرؤساء التنفيذيين إلى التركيز على تغيير وتطوير هيكلية شركاتهم بما في ذلك الوصول إلى فهم أعمق للأعمال الرقمية.

وفي معرض تعليقه على على نتائج الاستطلاع، قال مارك راسكينو، نائب الرئيس وأحد كبار الباحثين في جارتنر: “على الرغم من أن تحقيق النمو مازال يتصدر أولويات الرؤساء التنفيذيين، إلّا أن العام 2018 شهد تراجعاً كبيراً في نسبة ظهور هذه الكلمة لتصل إلى 40 %، بعد أن وصلت إلى 58 بالمائة في العام 2017.

ولايعني بالضرورة تراجع تركيز الرؤساء التنفيذيين على مسألة النمو، إنما تشير إلى تغيير مفاهيمهم حول كيفية تحقيق هذا النمو.” وأضاف بالقول: “شهدت المسائل المرتبطة بالسياسات المؤسسية، بما في ذلك الاستراتيجيات الجديدة، والشراكات المؤسسية، وعمليات الدمج والاستحواذ، ارتفاعاً كبيراً في مقدار الاهتمام لتصل إلى المرتبة الثانية على سلًم الأولويات” .

شمل استطلاع جارتنر 2018 للرؤساء التنفيذيين وكبار مدراء الأعمال، 460 من الرؤساء التنفيذيين وكبار مدراء الأعمال، وتم اجراؤه في الربع الرابع من العام 2017. وتم إجراء الاستطلاع بغية الوقوف على التوجهات المرتبطة بالأعمال، إضافة إلى تداعيات بعض المسائل المرتبطة بسياسات تقنية المعلومات. وقد اقتصر الاستطلاع على إشراك 460 من رواد الأعمال من الشركات التي تزيد عائداتها عن 50 مليون دولار سنوياً.

أمّا تقنية المعلومات فيستمر ظهورها كواحدة من الأولويات حيث احتلت المرتبة الثالثة في هذا العام الذي شهد أيضاً تركيز الرؤساء التنفيذيين على مسألة التحوّل الرقمي على نحو خاص وشهدت مسألة الموارد البشرية اهتماماً كبيراً، حيث صعدت على سلم الأولويات لتقفز من المرتبة السابعة في العام 2017 إلى المرتبة الرابعة في هذا العام.

كما زاد عدد الرؤساء التنفيذيين ممن أشاروا إلى أن مسألة الموارد البشرية تحتل واحدة من المراتب الثلاثة الأولى على قائمة أولوياتهم من 16% إلى 28 %. وعندما تم سؤالهم عن العوائق الداخلية الأكبر أمام تحقيق النمو، برزت مسألتي اليد العاملة وإيجاد الكفاءات على رأس القائمة.

كما أشار الرؤساء التنفيذيون إلى أن مسألة إمكانيات الموارد البشرية وندرة الكفاءات تشكل العائق الأكبر أمام تطوير الأعمال الرقمية في مؤسساتهم.

