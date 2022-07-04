«جارتنر»: انخفاض شحنات الكمبيوتر الشخصي حول العالم بنسبة 9.5% خلال العام 2022

تتجه شحنات الكمبيوتر الشخصي حول العالم لتسجيل تراجع بنسبة 9.5% خلال العام 2022، وذلك وفقا للآخر التوقّعات الصادرة عن شركة “جارتنر” للأبحاث، ومن المتوقّع أن يشهد سوق الكمبيوتر الشخصي أعلى معدلات التراجع في جميع قطاعات الأجهزة لهذا العام.

اتوال: التضخم وارتفاع سعر صرف العملة من أسباب تراجع الطلب

وقال رانجيت اتوال كبير المحلّلين لدى شركة “جارتنر” إنه نتيجة للظروف العاصفة من اضطرابات سياسية، وارتفاع معدلات التضخّم، وتقلّبات أسعار صرف العملة، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد، تراجع الطلب من قبل قطاع الأعمال وقطاع المستهلك على هذه الأجهزة حول العالم، بل وتبدو مرشحة للتأثير بشكل كبير على الأسواق خلال العام 2022.

وأضاف أنه في بداية العام كانت أسواق هواتف شبكات الجيل الخامس مرشحة للنمو بمعدل عشري في أسواق الصين الكبرى إلا أن سياسة التعاطي الصارم للسلطات الصينية مع جائحة “كوفيد-19” وما نتج عنها من عمليات الإغلاق تسبب في تغيير كُلّي لهذه التوجّهات منها توقف أعداد كبيرة من المستهلكين عن شراء المنتجات غير الأساسية بما في ذلك الهواتف الذكية لشبكات الجيل الخامس.

فالطلب على الكمبيوتر الشخصي من قطاع المستهلك مرجّح للتراجع بمعدل 13.1% خلال العام 2022، وهو ما يمثّل تراجعا أكبر بمعدّل يفوق تراجع الطلب على الكمبيوتر الشخصي في قطاع الأعمال، والذي تشير التوقّعات إلى تراجعه بمعدّل 7.2% مقارنة بالعام السابق.

وعلى الصعيد الإقليمي، فإن أسواق الكمبيوتر الشخصي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مرشحة لتسجيل تراجع بمعدّل 14% خلال العام 2022، متأثرة بتراجع الطلب على الكمبيوتر الشخصي من قبل المستهلك.

وتابع أن معدّل النمو تراجع تراجعا كبيرا مقارنة بمعدّل النمو الذي كانت متوقّعا بحوالي 47% في بداية العام، مما تسبب في خسائر تقدّر بحوالي 95 مليون وحدة من شحنات هواتف شبكات الجيل الخامس.

وكانت ظروف الغزو الروسي الأوكراني وارتفاع الأسعار، علاوة على عدم توفر المنتجات بسبب ظروف الإغلاق العام في الصين أثّرت تأثيرا كبيرا على معدلات طلب المستهلكين في المنطقة.

توقعات بتراجع شحنات الهواتف لشبكات الجيل الخامس في الصين خلال العام 2022

في الوقت الذي تشير التوقّعات إلى تراجع شحنات الهواتف الجوّالة حول العالم بمعدّل 7.1% خلال العام 2022، فإن شحنات الهواتف الذكية تتجه لتسجيل تراجع سنوي بمعدّل 5.8% مقارنة بالعام السابق، وعلى صعيد إقليمي، فإن الصين الكبرى مرشحة لتكون الأكثر تضرّرا من تراجع شحنات الهواتف الذكية، والتي تتجه لتسجيل تراجع يصل إلى 18.3% خلال 2022.

وكانت أسواق الصين الكبرى قد حافظت على تسجيل أعلى معدلات تبني هواتف شبكات الجيل الخامس خلال العامين الماضيين على المستوى الإقليمي. إلا أن انهيار أسواق الهواتف الذكية في المنطقة سوف يسهم في تراجع بمعدل 2% في شحنات هواتف الجيل الهامس خلال العام 2022، بعد أن سجّلت نموا بلغ 65% خلال العام 2021.

وخلال العام 2022، تتوقّع شركة “جارتنر” أن يصل إجمالي شحنات هواتف شبكات الجيل الخامس حول العالم إلى قرابة 710 ملايين وحدة، ورغم أنها تمثّل زيادة بنسبة 29% مقارنة مع العام 2021، إلا أنها لا ترقى إلى بلوغ التوقّعات السابقة.

ومن المتوقّع أن يشهد الطلب على هواتف شبكات الجيل الخامس ارتفاعا بوتيرة أسرع خلال العام 2023، يقول أتوال: “سوف تتم معظم الترقيات إلى هواتف شبكات الجيل الخامس بشكل تلقائي عندما يقدم المستخدمين على استبدال هواتفهم الذكية لشبكات الجيل الرابع في نهاية دورة حياة هذه الهواتف، واقتناء هواتف ذكية متوافقة مع شبكات الجيل الخامس.