جاد شويري يتعاون مع رمضان محمد في أغنيته الجديدة

انتهى الفنان اللبناني جاد شويري من تسجيل أغنيته الجديدة بعنوان” الصيف” ، ويقوم بغنائها كدويتو مع المطربة اللبنانية نور الشال وسيتم تصويرها في تركيا الأيام القادمة بطريقة الفيديو كليب استعدادا لطرحها للجمهور في موسم الصيف الحالي .

ويتعاون شويري في الأغنية الجديدة مع الشاعر الغنائي رمضان محمد ، والملحن شادي حسن وتتميز بطابع ايقاعي صيفي .

وعن الأغنية قال الشاعر رمضان محمد لـ”المال”، إنه متفاءل بهذه الأغنية كثيرا خلال الأيام القادمة ، حيث أن موضوع الأغنية يشبه الناس جدا وستكون مفاجأة للكثيرين من المستمعين .