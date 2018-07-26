«جادى أباريل» التركية تضخ 50 مليون دولار فى الملابس الجاهزة

نادية سلام علمت «المال» أن شركة Jade Apparel التركية- تجرى حاليًا أعمال الإنشاءات الخاصة بإقامة أكبر مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، برأسمال يصل إلى 50 مليون دولار، وعلى مساحة 25 فدانًا كمرحلة أولى.ومن المقرر أن تقوم «Jade Apparel»، التى تت

نادية سلام



علمت «المال» أن شركة Jade Apparel التركية- تجرى حاليًا أعمال الإنشاءات الخاصة بإقامة أكبر مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، برأسمال يصل إلى 50 مليون دولار، وعلى مساحة 25 فدانًا كمرحلة أولى.

ومن المقرر أن تقوم «Jade Apparel»، التى تتعد إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج – بتشغيل مصنعها مع بداية العام المقبل.

وأوضحت مصادر أن مصنع «Jade» التركى بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية يعد الثالث للشركة بعد مصنعى العاشر من رمضان وبرج العرب بالإسكندرية .

وكشفت أن نشاط المصنع يقوم على تصنيع جميع أنواع الملابس الجاهزة والأقمشة والغزل والنسيج، وما يرتبط بعمليات التصنيع من صباغة وطباعة وتطريز وغيرها من تجهيزات ويقوم بتصدير كامل الإنتاج للخارج بنسبة %100، ومن المتوقع توفير 3500 فرصة .

وأشارت المصادر إلى أن المنطقة نجحت خلال العام الجارى فى جذب استثمارات لنحو 28 مشروعا متنوعا ما بين إنتاج أدوية وملابس ليصل مع بداية 2019 إجمالى عدد المصانع بالمنطقة الحرة نحو 105، وفرت 24 ألف فرصة عمل .

فى السياق نفسه، تقوم الإسماعيلية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتنسيقات مع جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة للإعلان عن التخصصات والوظائف المطلوبة للمشروع وإعداد وتنظيم دورات تدريبية خاصة لإعداد وتأهيل الكوادر التى سيتم إلحاقها للعمل بالمشروع.

كما تصل المساحة الإجمالية الحالية للمنطقة الحرة إلى 677 فدانًا، بإجمالى رأسمال 683.5 مليون دولار، وتبلغ التكاليف الاستثمارية 1.2 مليار دولار، وإجمالى فرص العمل الحالية التى توفرها مشروعات المنطقة الحرة 17 ألفا و392 فرصة، ومن أهم الأنشطة فى المنطقة تصنيع الملابس الجاهزة والجلود والكيماويات، والخدمات البترولية، وتخزين البضائع وإعادة تصديرها للخارج.