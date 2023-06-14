«جادكو» الزراعية تستورد تقاوي جديدة من «الثوم الأبيض والأحمر والبصل» مطلع أغسطس

تعتزم شركة «جادكو إيجيبت» الزراعية استيراد تقاوي أصناف جديدة من محصول الثوم الأبيض والأحمر والبصل، مطلع شهر أغسطس 2023، من دول «إسبانيا وهولندا»، بعد الحصول على موافقة إدارة التقاوي بوزارة الزراعة، وإذن من إدارة الحجر الزراعي، لمضاعفة حجم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، وفقًا لتصريحات الدكتور إبراهيم جاد، رئيس مجلس إدارة الشركة، لـ«المال».

يُشار إلى أن الشركة تعمل فى تصدير الحاصلات الزراعية، وعلى رأسها الثوم والبصل، مستخدمة التكنولوجيا الحديثة فى عملية التصدير إلى الخارج.

قال الدكتور إبراهيم جاد، رئيس الشركة، إنه جارٍ التجهيز لتسلم الأصناف الأصناف الجديدة، المزمع استيرادها الأشهر المقبلة؛ نظرًا لأنها تُضاعف حجم الصادرات على مدار موسمين أو ثلاثة، لافتًا إلى أنه من المزمع وصول التقاوي الجديدة المستوردة من الخارج، مطلع شهر أغسطس 2023، إذ إنه سيتم استخدام أي مبالغ يتم صرفها من الدعم لشركة جادكو الزراعية للإنفاق على تلك التقاوي.

وأضاف جاد، في تصريحات خاصة، لـ«المال»، أنه المستهدف بدء زراعة تلك التقاوي، مطلع أغسطس وسبتمبر 2023، على مساحة 10 فدادين للثوم بصنفيه، و10 أخرى للبصل بإجمالي 20 فدانًا، لافتًا إلى أن إجمالي متوسط تكلفة استيراد التقاوي وزراعتها تبلغ حوالي 2 مليون جنيه كمرحلة أولى.

وأشار إلى أنه من المزمع استيراد تقاوي جديدة من محصول البصل من الدول المشار إليها، خاصة «الأبصال كروية الشكل»؛ نظرًا لأنها مطلوبة في دول عديدة، لافتًا إلى أنه بعد نجاح تلك التجربة سيتم إطلاع الجهات المعنية على كل النتائج للتعميم، إذ إن الأصناف الجديدة تلقى إقبالًا وطلبًا في الأسواق الخارجية، خاصة أسواق أستراليا وتايوان وبعض الدول الأوروبية.

وأكد جاد أن الأصناف الجديدة تضاعف حجم صادرات مصر من البصل والثوم، ونأمل أن نكون على استعداد لتلبية أية طلبات متزايدة من دول الاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى ظروف تغير المناخ في بلدان عديدة، وتأثر الإنتاجية نتيجة ضعف منسوب وهطول الأمطار، وتأثر بعض المناطق، خصوصًا في أسبانيا، بالجفاف.

وتابع أنه تم استيراد ماكينات خاصة بالثوم صنعت خصيصى للشركة، إذ إنه تم التعاون مع هيئة التنمية الصناعية فرع السادات، للإفراج عن تلك الماكينات، والخاصة بمصنعات الثوم للتصدير بقيمة 2 مليون جنيه.

وتصدِّر الشركة العديد من المحاصيل الزراعية والفاكهة مثل العنب والبرتقال، والخرشوف، والبصل، بالإضافة إلى التوسع فى محصول الثوم الذى يحظى باهتمام خاص، وله برنامج محدد لدى الشركة للتوسع فى النوعيات والزراعات، وفتح أسواق جديدة فى الخارج.

على جانب آخر، أكد الدكتور إبراهيم جاد، أن شركته انتهت من تصدير حوالي 700 طن من محصول الثوم إلى السوق الآسيوية والإسترالية والإيطالية حتى الآن، من إجمالي مستهدف 1200 طن تستهدفها الشركة الموسم الحالي، مقابل 800 طن، العام الماضي، بزيادة قدرها 400 طن، العام الحالي.

وأضاف جاد أن شركته تقوم بزراعة كميات كبيرة من الأراضي الزراعية بالمحصول، بالإضافة إلى التعاقد مع الفلاحين للوصول إلى الكميات المطلوبة في الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن عملية التصدير تتم عبر البحر من خلال موانئ الإسكندرية ودمياط وشرق التفريعة والعين السخنة، لافتًا إلى أن التطويرات الأخيرة التي أجرتها الدولة في الموانئ المصرية أسهمت في سهولة خروج الصادرات المصرية إلى الخارج.

جدير بالذكر أن أهم الصادرات الزراعية الموالح، البطاطس، البصل الطازج، العنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، الرمان، إذ بلغ إجمالى تصدير محصول الثوم حوالى 23 ألفًا و827 طنًّا، وحصل على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية المصرية.