«جادكو» الزراعية تستهدف تصدير 1200 طن ثوم للدول الأوروبية والآسيوية في 2023

تستهدف شركة جادكو للحاصلات الزراعية تصدير 1200 طن من محصول الثوم إلى الدول الأوروبية والآسيوية في 2023، مقابل 800 طن العام الماضي بزيادة قدرها 400 طن العام الحالي، وفقًا لتصريحات الدكتور إبراهيم جاد، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال».

يشار إلى أن الشركة تعمل فى تصدير الحاصلات الزراعية، يتصدرها الثوم، إلى إيطاليا خلال تلك السنوات دون توقف نهائيًا، مستخدمة التكنولوجيا الحديثة فى عملية التصدير.

وأضاف «جاد» – في تصريحات خاصة لـ«المال» – أن شركته تقوم بزراعة كميات كبيرة من الأراضي الزراعية بالمحصول بالإضافة إلى التعاقد مع الفلاحين للوصول إلى الكميات المطلوبة في الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن متوسط سعر الثوم الأخضر في بداية الموسم 1000 يورو ويتدرج في الانخفاض بزيادة كم الإنتاج حتى يصل إلى 800 و700 يورو تقريبا ولكن يتوقف في النهاية على الأسعار في السوق المحلية.

وأشار إلى أن عملية التصدير تتم عبر البحر من خلال موانئ الإسكندرية ودمياط وشرق التفريعة والعين السخنة، لافتا إلى أن التطويرات الأخيرة التي أجرتها الدولة في الموانئ المصرية ساهمت في سهولة خروج الصادرات المصرية إلى الخارج.

وأكد «جاد» أنه لابد من إدخال أصناف المطلوبة في الدول الأوروبية لكل من الثوم والبصل لمضاعفة الصادرات المصرية من أصناف الثوم والبصل خلال عامين من نجاح زراعتهم، لافتا إلى أن هذه لا يتم إلا من خلال التعاون مع المعاهد الزراعية المتخصصة التابعة لوزارة الزراعة.

وتابع إنه لابد لكل قطاع معني بالتصدير أن يضع خطة طموح ذات رؤية لتحقيق ما يخصه من الاستهداف الرئاسي بالوصول إلى الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى 100 مليار دولار.

وتصدر الشركة العديد من المحاصيل الزراعية والفاكهة مثل العنب والبرتقال، والخرشوف، والبصل، بالإضافة إلى التوسع فى محصول الثوم الذى يحظى باهتمام خاص وله برنامج محدد لدى الشركة للتوسع فى النوعيات والزراعات وفتح أسواق جديدة فى الخارج.

ومن أهم الصادرات الزراعية الموالح، البطاطس، البصل الطازج، العنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، الرمان.

وبلغ إجمالى تصدير محصول الثوم حوالى 23 ألفا و827 طنًا، وحصل على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية المصرية خلال تلك الفترة.