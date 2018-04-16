جاجوار لاند روفر تقلص إنتاج مصنعين وتستغنى عن ألف عامل

خالد بدر الدين:







أعلنت شركة جاجوار لاند روفر أكبر شركة لصناعة السيارات في بريطانيا إنها ستسرح 1000 من العاملين لديها وتقلل الإنتاج في اثنين من مصانعها في انجلترا بعد تراجع الطلب على السيارات التي تعمل بوقود الديزل بسبب زيادة الضرائب والإجراءات التنظيمية التي تستهدف استخدام هذه السيارات.







وأكدت الشركة إنها تتجه لتقليص إنتاج السيارات التى تعمل بالديزل بسبب سياسة الديزل وخفض الانبعاثات الكربونية علاوة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربى.



ومن الموديلات التى ينتجها مصنع سوليهال رينج روفر ورينج روفر سبورت ورينج روفر فيلار وكذلك لاند روفر ديسكفري وسيارة جاكوار F-Pace بينما ينتج مصنع كاستل برومويتش موديلات جاكوار F-Type و XE و XF و XJ.







وتعتزم الشركة التي تنتج تقريبا واحدة من كل ثلاث سيارات تنتجها بريطانيا وعددها 1.7 مليون سيارة، تسريح بعض العاملين المؤقتين في موقع سوليهل بوسط انجلترا وأن تنقل إليه ما يزيد قليلا على 360 شخصا من مصنع كاسل بروميتش القريب ولن نجدد عقود 1000 ألف عامل مؤقت في سوليهل.







وذكرت وكالة رويترز إن مبيعات جاجوار تراجعت بحوالى 26 % منذ بداية العام بينما تراجع الطلب على سيارات لاند روفر بنسبة 20 % في السوق المحلي مع رفض المشترين شراء السيارات التي تستخدم الديزل.







وتشكل طرز السيارات التي تعمل بالديزل حوالي 90 % من مبيعات جاجوار لاند روفر في بريطانيا سنويا مقارنة بحوالي 45 % على مستوى العالم .



