جاجوار لاند روفر تفتتح أول مصنع محركات لها خارج بريطانيا

خالد بدر الدين وشريف عيسىافتتحت جاجوار لاند روفر، أكبر شركة سيارات بريطانية، خلال النصف الثانى من الشهر الحالي، أول مصنع محرّكات لها خارج بريطانيا كجزء من استثمارات قدرها 10.9 مليار يوان (1.6مليار دولار) مع شريكتها شركة شيرى الصينية للسيارات.ذكرت وكالة أوتوموتيف نيوز أوروبا لأبحاث أسواق السيار

خالد بدر الدين وشريف عيسى



افتتحت جاجوار لاند روفر، أكبر شركة سيارات بريطانية، خلال النصف الثانى من الشهر الحالي، أول مصنع محرّكات لها خارج بريطانيا كجزء من استثمارات قدرها 10.9 مليار يوان (1.6مليار دولار) مع شريكتها شركة شيرى الصينية للسيارات.





ذكرت وكالة أوتوموتيف نيوز أوروبا لأبحاث أسواق السيارات على مستوى العالم، أن مصنع المحركات الجديد فى مدينة شانجسهو يؤكد التزام جاجوار لاند روفر طويل الأجل فى السوق الصينية، ولا سيما أنها تشغل فعلًا مع شركة شيرى مصنع إنتاج مجموعة شيقة من الموديلات المبتكرة بمحركات 4 سيلندرات سَعة لترين.

وتقول شركة جاجوار لاند روفر إن المصنع الذى تشغله مع شركة شيرى منذ حوالى ثلاث سنوات سيبدأ إضافة موديلات E –Pace المدمجة المنتمة لفئة SUV اعتبارًا من العام المقبل، باﻹضافة إلى رانج روفر إيفوك ولاند روفر ديسكفرى سبورت وجاجوار SUV التى تنتجها منذ عام 2015 فى الصين، أكبر سوق سيارات فى العالم، والتى استحوذت وحدها على أكثر من 20% من إجمالى مبيعات جاجوار لاند روفر على مستوى العالم، العام الماضى.

وتتوسع شركة جاجوار لاند روفر التى تملكها مجموعة تاتا موتورز الهندية فى إنتاجها خارج موطنها ببريطانيا للاستفادة من العمالة الرخيصة فى الأسواق الناشئة، ومنها سلوفاكيا التى أنشأت فيها مصنعًا جديدًا ضخمًا فى عام 2015 بدلًا من زيادة أنشطتها فى بريطانيا.

وأعلنت أيضًا شركة جاجوار لاند روفر فى بداية يوليو الحالى أنها ستبني مصنعًا جديدًا لإنتاج موديلات إى بيس فى مدينة ماجنا ستاير النمساوية وفى الصين؛ لتعزيز مبيعاتها العالمية، ولا سيما أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيزيد التعقيدات الجمركية التى تؤخر الصادرات البريطانية وترفع رسوم التصدير إلى حوالى 10%، مما يؤدى إلى زيادة المخاطر التى يتعرض لها الإنتاج فى بريطانيا، وكذلك تقليص أرباح الشركات هناك.

وعن إمكانية لجوء الوكيل جاجوار لاند روفر فى مصر لاستيراد احتياجات السوق المحلية من الصين، استبعد مصدر مسئول إمكانية استيرادها، خلال الفترة الحالية، فى ظل استمرار تمتع طرازات العلامتين اﻹنجليزيتين باﻹعفاءات الجمركية المنصوص عليها باتفاق الشراكة اﻷوروبية الموقَّعة بين مصر والدول اﻷوربية فى عام 2005.

وبيَّن المصدر أن لجوء جاجوار لاند روفر للصين لتدشين مصنع محركات بها بالتعاون مع شيرى، جاء نتيجة كونها أكبر اﻷسواق مبيعًا لها، والتى تستحوذ على حصة سوقية كبيرة، تليها أمريكا الشمالية.

وتوقّع أن يشهد أداء مبيعات جاجوار لاند روفر تحسنًا كبيرًا خلال الربع الأخير من العام الحالي، بالتزامن مع بدء استقرار أسعار الصرف، وتحسُّن أداء المؤشرات الاقتصادية وتعافيها بعد حزمة الإصلاحات التى تم البدء فى تطبيقها منذ 3 نوفمبر من العام الماضى.