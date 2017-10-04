جاجوار لاندروفر تطرح رينج روفر سبورت الجديدة بمعرض دبى

شريف عيسى كشفت "جاجوار لاند روڤر" العالمية، اليوم، النقاب عن سيارتها "رينج روڤر سبورت" الجديدة، والتي سيتم عرضها لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط خلال فاعليات معرض دبي الدولي للسيارات في 14 نوفمبر.وقالت الشركة فى بيان حصلت "المال" على نسخة منه ان عمليات تطوير رينج روفر تمت ضمن مراكز تطوير "جاج



شريف عيسى

كشفت “جاجوار لاند روڤر” العالمية، اليوم، النقاب عن سيارتها “رينج روڤر سبورت” الجديدة، والتي سيتم عرضها لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط خلال فاعليات معرض دبي الدولي للسيارات في 14 نوفمبر.

وقالت الشركة فى بيان حصلت “المال” على نسخة منه ان عمليات تطوير رينج روفر تمت ضمن مراكز تطوير “جاجوار لاند روڤر” في المملكة المتحدة، على ان يتم انتاجها بمصنع سوليهول التابع للشركة؛ وهي متوفرة للطلب الآن على أن يتم تسليمها مطلع عام 2018.

ويتم تصميم وهندسة وإنتاج سيارة رينج روڤر سبورت بالكامل في المملكة المتحدة، وقد تم بيع ما يزيد على 732 ألف سيارة منها منذ إطلاقها عام 2004.

وقد باتت السيارة تتمتع الآن بقوة محركة تبلغ 575 حصاناً، مما يجعلها الأسرع بين سيارات رينج روڤر على الإطلاق. كما انتقلت إلى مستوى جديد من القدرة الديناميكية مع سمات متطورة تعزز حضورها أكثر من ذي قبل.

ارتقت “رينج روڤر سبورت” إلى مستويات جديدة مع قوة محركة تبلغ 575 حصاناً، وتسارع يبلغ 4,5 ثانية فقط لبلوغ سرعة 100 كم/سا من الإنطلاق (0- 60 ميل/سا خلال 4,3 ثانية). ومع التعديلات الجريئة في التصميم وزيادة استخدام ألياف الكربون في هيكلها، أصبحت “رينج روڤر سبورت” الجديدة أكثر سرعة ورشاقةً ودراماتيكية من ذي قبل.

و قال جيري ماكغفرن، مدير التصميم لدى “لاند روڤر”: “عندما بدأنا بتصميم رينج روڤر سبورت الجديدة، كان من المهم الحفاظ على قدراتها الرياضية المتميزة مع تطوير تصميمها الخارجي. وتكشف إضافة التقنيات المستندة إلى التصميم – مثل نظام المعلومات والترفيه الجديد، والمصابيح الأمامية العاملة بتقنية الديودات الباعثة للضوء (LED) – عن سعينا المستمر لتعزيز حضور هذه السيارة بين العملاء”.

وتم تحديث التصميم الخارجي للسيارة عام 2018 لتبدو أكثر ديناميكية وعصرية مع الحفاظ على طابعها العام.

وتتضمن المقصورة الداخلية نظام المعلومات والترفيه الجديد Touch Pro Duo الذي أطلق عليه مطوروه اسم (Blade)، وهو الأحدث والأكثر تطوراً من “جاكوار لاند روڤر”. وينطوي هذا النظام على شاشتي لمس عاليتي الوضوح بقياس 10 بوصات تشكلان محور الكابين؛ وهو يمزج بين اللمسة المستقبلية الأنيقة، والواجهة سهلة الاستخدام، والأداء الوظيفي الاستثنائي.