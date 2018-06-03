جاجوار تدفع أرباح mti للارتفاع 200%

■ إسلام توفيق: طرح E-Pace فور انتهاء شهر رمضان شريف عيسىقال إسلام توفيق، مدير مبيعات جاكوار لاند روفر بمجموعة MTI، وكلاء سيارات جاكوار لاندروفر، وبنتلى، ومازيراتى، إن الشركة تمكنت خلال الربع الأول من العام الجارى من تحقيق أعلى معدل زيادة فى أرباحها بنسبة تصل إلى %200، مقارنة بمستويات الأربا

■ إسلام توفيق: طرح E-Pace فور انتهاء شهر رمضان



شريف عيسى

قال إسلام توفيق، مدير مبيعات جاكوار لاند روفر بمجموعة MTI، وكلاء سيارات جاكوار لاندروفر، وبنتلى، ومازيراتى، إن الشركة تمكنت خلال الربع الأول من العام الجارى من تحقيق أعلى معدل زيادة فى أرباحها بنسبة تصل إلى %200، مقارنة بمستويات الأرباح، التى حققتها المجموعة خلال الربع الأول من العام الماضى.

أشار إلى أن الزيادة فى معدلات الإيرادات فى جاكوار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس بلغت %210، بفضل توافر طرازات بمحركات سعة 2 لتر لكل من F-Pace، وF-Type، فيما نمت أرباح للعلامة لاند روفر %148، مع ارتفاع الطلب على طراز فيلار.

كشف عن امتداد قوائم الانتظار على بعض طرازات جاكوار لاند روفر لمدة بين 5 إلى 6 أشهر، نتيجة اتجاه الشركة الأم لإحداث تعديلات على الشكل الخارجى، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن هناك طرازات لا تعانى من قوائم انتظار.

توقع توفيق أن تطرح MTI أحدث طراز يتبع جاكوار وهو E-Pace، المنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات SUV، المدمجة، فور انتهاء شهر رمضان، موضحاً سعى المجموعة لطرح I-Pace الكهربائية بالكامل فى مصر فور انتاجها عالمياً.

أضاف أن التوسعات فى مبيعات السيارات دفع MTI للإعلان عن تدشينها مركزين متكاملين لجاكوار لاند روفر، فى كل من السادس من أكتوبر، والتجمع الخامس، من المتوفع افتتاحهما رسمياً الفترة المقبلة.

ذكر تقرير صادر عن مجموعة MTI نمو قطاع السيارات خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة %284، بإجمالى 196 سيارة، مقارنه بمعدلات المبيعات خلال الفترة ذاتها من العام الماضى والتى بلغت 51 وحدة، كما ارتفع هامش ربح لمبيعات المجموعة خلال الربع الأول بنسبة %11.6.