اتصالات وتكنولوجيا

«جات ديف» تستهدف 500 ألف مستخدم لتطبيق «سبيس جيت» للاجتماعات التشاركية خلال أول عام

طرحه رسميا بداية أبريل 2022
محمود جمال 5:30 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21 5:30 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

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قال عمرو فاروق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “جات ديف” الناشئة، المطورة لأول تطبيق عربي مصر للاجتماعات التشاركية الافتراضية فى منطقة الشرق الأوسط، إنه من المقرر إطلاق تطبيق “سبيس جيت” رسميا مطلع أبريل 2022، وهو حاليًا في مرحلة التشغيل التجريبي، على كافة المنصات ما بين محمول لكل من الأندرويد وiOS بالإضافة إلى أنظمة ويندوز وماك على الأجهزة الشخصية، مستهدفًا في عامه الأول الوصول إلى 10% من السوق العربية، بواقع 500 ألف مستخدم.

وأوضح فاروق لـ”المال” على هامش معرض ومؤتمر كايرو آى سي تي، أن المنصة تقدم حلًا متكاملًا بهدف عقد الاجتماعات التشاركية الصوت والفيديو، والبيئات التشاركية سواء كان اجتماع مغلق أو شكل مؤتمر يضم آلاف الحاضرين في نفس الوقت، أو حتى التواصل عبر الرسائل القصيرة والمحادثة الفورية.

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وأضاف أن التطبيق يتضمن أيضا مجموعة من التطبيقات المصاحبة أو ما يعرف بـ «Mini Apps» مثل مشاركة معرض الصور، ومقاطع الفيديو، أو خدمات المدفوعات الإلكترونية المباشرة عبر المنصة.

أضاف أن التطبيق يتيح دخول حتى 10 آلاف شخص في المكالمة الواحدة، ويتاح بأسعار تنافسية مقارنة بالتطبيقات الأخرى التي تقدم عدد أقل من الخصائص، مشددًا على أن «سبيس جات» سيعتمد على الطريقة المثلى للتخزين السحابي، وفق احتياجات كل عميل.

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وأشار إلى أن الشركة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في نقل دقة الفيديو وفق احتياج العميل والسرعة المتاحة على الجهاز مستقبل البث، مع توفير أقصي درجات حماية بيانات المستخدمين ومنحهم الحق الكامل فى تحديد طبيعة البيانات التي يريدون مشاركتها قبل الاستخدام .

يذكر أن شركة جات ديف الشرق الأوسط – م م ح JATDEV Middle East – FZE  شركة ناشئة تأسست عام 2021 علي قاعدة تكنولوجية و خلفيات علمية و خبرات عملية لاكثر من 20 عاماً في مجالات مختلفة و متنوعة مثل الأمن السييراني والبناء السحابي والبنية المعلوماتية التحتية وتطوير البرمجيات والتطبيقات إدارة المشروعات و إدارة و ريادة الأعمال و تمتلك الشركة عدد من براءات الاختراع تحت التسجيل وتهدف الشركة إلى تطوير منتجات ترتكز علي قاعدة الأمن السيبراني لخدمة قطاعات الأعمال المختلفة وقادرة على منافسة مثيلتها العالمية وتخطط الشركة لتدشين منتجي SpaceJAT  و WebJAT خلال العام المالي القادم 2022.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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