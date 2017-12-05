جاب الله: لابد من الوضوح في عقود الاستثمار في النقل البحري

أمانى العزازى طالب اللواء محمد عبد القادر جاب الله رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية ورئيس قطاع النقل البحرى الأسبق بدراسة العقود الاستثمارية التى تم إبرامها فى أنشطة النقل البحرى وكانت محلا لاختلافات أو خضعت لقضايا التحكيم الدولى للاقتداء بها عند صياغة عقود الاستثمارات الجديدة ف

أمانى العزازى

طالب اللواء محمد عبد القادر جاب الله رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية ورئيس قطاع النقل البحرى الأسبق بدراسة العقود الاستثمارية التى تم إبرامها فى أنشطة النقل البحرى وكانت محلا لاختلافات أو خضعت لقضايا التحكيم الدولى للاقتداء بها عند صياغة عقود الاستثمارات الجديدة فى المشروعات البحرية.

جاء ذلك فى إطار ورشة العمل التى عقدها مساء أمس معهد تدريب الموانى النابع للاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمدينة بورسعيد بعنوان (إدارة عقود المشاريع الاستثمارية بمحور قناة السويس) ،

وقال إن العقود لابد وإن تتسم بالوضوح خاصة عقود نظام pot التى يجب وأن تحدد أسلوب وتفاصيل وحالة تسليم أصول المشروعات للدولة المصرية بعد انتهاء مدة حق الانتفاع وطريقة وأسلوب تسليم الأصول

وتهدف الورشة لإلقاء مزيد من الضوء على أهم المتغيرات في حركة التجارة العالمية وصناعة النقل البحري ، ومدى مواكبة موانئ محور قناة السويس لهذه التغيرات ، من أجل جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ، كما تهدف لمناقشة سُبل دعم الأنشطة الاقتصادية المكملة والمساعدة لتحقيق زيادة في التجارة الخارجية من صادرات وواردت مما يترتب عليه رواج اقتصادي كبير يتناسب والموقع المتميز لقناة السويس

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جدير بالذكر أن معهد تدريب الموانئ يعقد ورش عمل داخل مصر وفي الدول العربية لمناقشة القضايا الآنية والمتعلقة بالنقل البحري والموانئ

، كما يعقد مؤتمر دولي سنوي في شهر مارس من كل عام أصبح مناسبة دولية لالتقاء خبراء النقل البحري وقد تم تأسيسه عام 1982 وتم افتتاح فرع له ببورسعيد بمقر فرع الأكاديميه البحريه ببورفؤاد بهدف تدريب وإعداد الكوادر اللازمه للعمل فى قطاع الموانى والنقل البحرى

