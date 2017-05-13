جابر نصار: 10 آلاف جنيه للعاملين في اكتشاف أثر المنيا

أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، صرف مكافأة بقيمة 10 آلاف جنيه لكل عامل، من العاملين في الاكتشاف الأثري في منطقة تونا الجبل في محافظة المنيا، لافتا إلي أنه سيقوم باستقبال العاملين الأسبوع المقبل، في الجامعة وسيتم تسليهم الشيكات.

وأضاف نصار خلال كلمته، في موتمر صحفي للإعلان عن اكتشاف أثري بمحافظة المنيا، أنه اتفق مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار علي أن توفر الجامعة التمويل المالي اللازم لتحويل منطقة تونا الجبل لمنطقة أثرية يتم وضعها علي الخريطة السياحية العالمية، وتابع أنه سيتم تحويل استراحة طه خسين في المنطقة لمتحف أثري كبير، لافتا الدعم المالي ليس له سقف.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه نتجية التعاون الممثر بيت كلية الآثار بجامعة القاهرة، وكلية العلوم، تم مد فترة الحفر في المنطقة لاكتشاف الأثر لشهرين، ومن ثم سيتم صرف المبلغ الذي تم توفيره عن ذلك الفترة، لأعضاء البعثة والعاملين في عملية الحفر، بخلاف المكافأة المذكورة سلفا.