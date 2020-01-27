سيـــاســة

جابر نصار: يجب تعميم قرار حظر النقاب على جميع الجامعات ومؤسسات الدولة

تنفيذ القرار يستلزم إرادة من القائمين على الجامعات
أحمد صبري 9:57 م, الأثنين, 27 يناير 20 9:57 م, الأثنين, 27 يناير 20

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قال الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة السابق إن قرار محكمة المحكمة الإدارية العليا بحظر النقاب على أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة يجب تطبيقه بكل الجامعات المصرية، موضحًا أنه من الممكن تعميمه على جميع المؤسسات التعليمية؛ وذلك لأن الحكم كان يتحدث عن الوظيفية الحكومية وليس مكانًا بعينه.

وأضاف نصار، في مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى عام على قناة تن، أن تنفيذ القرار يستلزم إرادة من القائمين على الجامعات، حيث إنه اتخذ هذا القرار أثناء توليه رئاسة الجامعة عام 2015 في وقت صعب، موضحًا أن النقاب هو شعار سياسي وليس زيًّا عامًّا، مشيرًا إلى أن أحكام الإدارية العليا هي أحكام مبادئ.

وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.

وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقرير لها باستمرار حظر النقاب، لأنه يؤثر على العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس.

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بقلم أحمد صبري

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