جابر نصار يتفقد التشغيل التجريبى لمستشفى ثابت ثابت بالهرم

المال-خاص افتتح الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، معمل التحاليل الطبية المميكن بمستشفى "ثابت ثابت" للأمراض المتوطنة والأوبئة التابعة لجامعة القاهرة بالهرم، وهو الأول من نوعه بمستشفيات الجامعة بأعلى تقنية فى تحاليل الفيروسات والأوبئة والأضخم بمصر بتكلفة 40 مليون جنيه.…

المال-خاص

افتتح الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، معمل التحاليل الطبية المميكن بمستشفى “ثابت ثابت” للأمراض المتوطنة والأوبئة التابعة لجامعة القاهرة بالهرم، وهو الأول من نوعه بمستشفيات الجامعة بأعلى تقنية فى تحاليل الفيروسات والأوبئة والأضخم بمصر بتكلفة 40 مليون جنيه.

وتفقد نصار سير العمل بالمستشفى واستقبال المرضى بالعيادات الخارجية خلال مرحلة التشغيل التجريبى، والانتهاء من بعض التجهيزات والمتطلبات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى للمستشفى بشكل كامل، والتى تشمل الموقع العام وثلاثة أدوار تضم 120 سرير وعيادات خارجية، وقسما للعناية المركزة، وغرف أشعة، ومناظيروسونار، ومعامل تحاليل وبنك دم.

ورافقه خلال افتتاح المعمل الجديد وجولته بالمستشفى، كل من الدكتور عمرو عدلى نائب رئيس جامعة القاهرة، والدكتور فتحى خضير عميد كلية طب قصر العينى، والدكتور جمال عصمت أستاذ الفيروسات الكبدية بجامعة القاهرة والمشرف على المستشفى، والدكتور محمد شحاتة نائب مدير المستشفى وعدد من أساتذة كلية طب قصر العينى، والنواب المساعدين والأطباء.

وعقد نصار اجتماعا مع إدارة المستشفى، اكد خلاله، ضرورة استكمال كل متطلبات التجهيزات الخاصة بتلك المرحلة لبدء الخدمات العلاجية المتكاملة للمواطنين قبل البدء فى المرحلة التالية، حيث من المخطط أن يكون مستشفى الأمراض المتوطنة والأوبئة بجامعة القاهرة، أول معهد بحثى وعلاجى فى مصر والشرق الأوسط، يقدم خدمة صحية عالية المستوى فى مجال مكافحة وتشخيص وعلاج الأمراض المتوطنة.

وقال الدكتورجمال عصمت أستاذ الفيروسات الكبدية بجامعة القاهرة والمشرف على المستشفى، إن الطاقة الإجمالية لمستشفى ” ثابت ثابت” تبلغ 350 سريرا، و4 غرف عمليات، و10 عيادات خارجية، وأقسام تشخيصية وبحثية متكاملة على مرحلتين، مضيفا أن المستشفى يتكون من أربعة مبان بمسطح 12 ألف متر للدور، وتضم المبانى أقسام الحميات المعدية والمخية الفيروسية، واستقبال الطوارئ، وغرف عمليات وجراحة، وعيادات خارجية ومعامل. ، مشيرا الى أن جامعة القاهرة ضخت نحو 250 مليون جنيه لاتمام المرحلة الأولى بكافة تجهيزاتها الطبية اللازمة للتشغيل الكامل. وكرمت إدارة المستشفى الدكتور جابر نصار تقدير لدعمه إنشاء المستشفى.

وتعود فكرة انشاء هذا المستشفى تعود لنحو 76 عاماً من خلال وصية رجل الأعمال ثابت جورجى السورى الأصل والإيطالى الجنسية والذى عاش بمصر وأوصى بما يملك لبناء مستشفى لعلاج الأمراض المتوطنة على قطعة أرض مساحتها 7300 متر مربع.