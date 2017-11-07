جابر : بدأنا إجراءات رفع ترتيب مصر فى التجارة عبر الحدود

هاجر عمران قال إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة تنفذ الكثير من الإجراءات لرفع ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال، وخاصة مؤشر التجارة عبر الحدود، والذى انخفض إلى الترتيب 170 من أصل 190 دولة فى تقرير…

هاجر عمران





قال إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة تنفذ الكثير من الإجراءات لرفع ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال، وخاصة مؤشر التجارة عبر الحدود، والذى انخفض إلى الترتيب 170 من أصل 190 دولة فى تقرير 2018، مقابل 169 لعام 2017.

وأضاف، خلال كلمته فى الغرفة الأمريكية للتجارة والصناعة، منذ قليل، أن رفع ترتيب مصر هى مهمة كل جهات الدولة، وليس فقط هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مشيرًا إلى أنه ترس فى عجلة، وفق تعبيره.

وأوضح أن العنصر السياسى هو أحد المعايير التى يتم بناء على أساسها تحديد ترتيب مصر، بخلاف المدة الزمنية التى يستغرقها رجال الأعمال للاستيراد أو التصدير، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت بتعديل بعض القوانين، ومنها 121 الخاص بتسجيل البطاقات الاستيرادية.

إلا أن جابر أكد أن كثيرًا من التشريعات قديمة وتم صدورها فى الخمسينيات من القرن الماضى، مشيرًا إلى أن البيروقراطية تمثل مشكلة أخرى كبيرة؛ لأن رجل الأعمال يضطر إلى التعامل مع نحو 8 وزارات فى الموانئ، ومن ثم فإن تعديل القوانين يحتاج إلى وقت، كما أن الهيئة بدأت تعديل بعض القوانين لكنها متأخرة- وفق تعبيره.