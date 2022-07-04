«جابان توباكو» ترفع أسعار سجائر وينستون بقيمة جنيه لكل علبة

قررت الشركة اليابانية الدولية للتبغ “جابان توباكو انترناشيونال jti”، صاحبة أصناف وينستون وكامل وLD، رفع أسعار سجائر وينستون بمعدل جنيه واحد لكل علبة، بدءا من أول شهر يوليو الحالي.

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن الشركة اليابانية قررت رفع أسعار سجائر وينستون فقط من إجمالى منتجاتها، لتشمل القائمة منتج وينستون أحمر للبيع بقيمة 32 جنيها للمستهلك، ووينستون أزرق، ووينستون سيلفر ووينستون كاستر، فيما يبلغ سعر علبة وينستون توت 34 جنيها.

وكان قد كشف أنتونى سميث، رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية الدولية للتبغ “جابان توباكو انترناشونال jti”، فى وقت سابق، أن حجم إنتاج شركته بالسوق المحلية يصل إلى مليار سيجارة سنويا.

أسعار السجائر

وكانت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، قد نفت الأسبوع الماضي، صحة ما نشرته وسائل التواصل الاجتماعي عن ارتفاع أسعار السجائر بدءا من أول شهر يوليو، وأكدت أنه غير صحيح ولم يحدث.

وذكرت الشركة، أنه حرصا على الشفافية والتواصل مع جمهور المستهلكين لمنتجاتها، تؤكد بأن أسعار السجائر لم تتغير منذ شهر مارس الماضي، وأن المنشور المتداول غير صحيح وهدفه إرباك الأسواق وتحقيق مكاسب على حساب المستهلكين.