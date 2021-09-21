اقتصاد وأسواق

«جابان توباكو» تتقدم بمقترحين لتعديل مزاد «السجائر»

الأول يتضمن فصل السجائر الإلكترونية والثانى جعلها متنوعة
أحمد اللاهوني 9:17 ص, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21 9:17 ص, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

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 قال أنتونى سميث، رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية الدولية للتبغ «جابان توباكو إنترناشيونال» إنها تقدمت بمقترحين للحكومة المصرية حول تعديل آليات الرخصة الجديدة لتصنيع السجائر، الأول هو فصل منتجات الجيل الجديد «السجائر الإلكترونية» عن المنتجات التقليدية فى المزاد، والثانى يتمثل فى طرح رخص متعددة ذات طاقات إنتاجية مختلفة، من شأنها خلق حالة من المنافسة القوية بين الشركات العاملة فى السوق وعدم اقتصار الأمر على شركة وحيدة.

وأكد – فى تصريحات لـ»المال» – أن المفاوضات مع الجهات الحكومية بشأن الرخصة لاتزال مستمرة، حتى بعد إغلاق باب تلقى العروض، وطالبنا بمد فترة تلقيها حتى نهاية العام. 

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وأغلقت «التنمية الصناعية» باب تلقى العروض على رخصة إنتاج السجائر أغسطس الماضى، ولم يتقدم إلا عرض وحيد من الشركة المتحدة للتبغ وهى نتاج شراكة إماراتية مع شركة فيليب موريس.

ولم تعلن هيئة التنمية الصناعية حتى الآن عن نتيجة المزايدة، أو نيتها لقبول طلبات المستثمرين بمد فترة التقدم، مما خلق حالة من الاستياء لدى شركات الدخان التى اعتبرت التعامل فى هذا الملف مليئا بعدم الوضوح.

من جانبه، كشف هانى أمان، العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، أنها لم تشترك فى مزايدة رخصة تصنيع السجائر التى طرحتها الحكومة مؤخرًا، وعرض عليها المساهمة بنحو %24 من رأسمال الشركة التى سيؤسسها صاحب العرض الفائز.

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«الشرقية للدخان»: إبداء الرأى بالمشاركة بعد الترسية ومعرفة الشروط

 وأوضح – فى تصريحات للصحفيين على هامش تجديد عقد التصنيع المشترك مع جابان توباكو إنترناشيونال، الخميس الماضى- أن الشرقية للدخان لاتزال تدرس هذا العرض ولن تحدد موقفها النهائى إلا بعد ترسية المزايدة على العرض الفائز لمعرفة الشريك الجديد.

وتتضمن كراسة شروط المزايدة بندًا يتيح الخيار للجمعية العمومية للشركة الشرقية للدخان فى المشاركة فى رأسمال الشركة الجديدة بنسبة %24 دون تحملها جزءًا من تكلفة الرخصة، باعتبارها المنتج الرئيسى للسجائر فى مصر.

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 وتابع أمان: «بعد معرفة العرض الفائز ستدرس الشرقية للدخان شروط الشراكة، لعرضها على الجمعية العمومية لإبداء الرأى النهائى فيها».

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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