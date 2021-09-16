اقتصاد وأسواق

جابان توباكو إنترناشيونال: ننتج مليار سيجارة سنويا بالسوق المصرية

أكد سميث فى تصريحات سابقة، اليوم، أن إقبال المصريين على منتجات جابان توباكو انترناشيونال jti ، هو الذى يدفعها على طرح منتجات جديدة
أحمد اللاهوني 7:52 م, الخميس, 16 سبتمبر 21 7:52 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

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كشف أنتونى سميث، رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية الدولية للتبغ “جابان توباكو انترناشيونال jti”، صاحبة أصناف وينستون وكامل وLD، أن حجم إنتاج شركته بالسوق المحلية يصل إلى مليار سيجارة سنويا.

وقال فى تصريحات للصحفيين على هامش توقيع تجديد اتفاقية التصنيع والتعاون المشترك، اليوم، مع الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى”، إن شركته تحرص دائما على المشاركة في الرخص التي تطرحها الحكومة لتصنيع السجائر، نظرا لما تتمتع به السوق المصرية من جاذبية فى هذا النوع من الصناعة.

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وأكد سميث فى تصريحات سابقة، اليوم، أن إقبال المصريين على منتجات جابان توباكو انترناشيونال jti ، هو الذى يدفعها على طرح منتجات جديدة بالسوق المحلية وذلك بهدف تلبية كافة الأذواق والشرائح السعرية المختلفة.

ويمتد عقد التصنيع المشترك بين الشركة الشرقية للدخان وجابان توباكو إلى 3 سنوات قابلة للتجديد، وتستهدف “إيسترن كومبانى” دائما لتجديد اتفاقيات التعاون مع الشركات العاملة فى السوق لجلب أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة، وتشجيع الشركات الأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المحلية.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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