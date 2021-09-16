اقتصاد وأسواق

جابان توباكو إنترناشيونال تطرح سجائر ونستون كانستر بسعر 31 جنيها للعلبة

على هامش توقيع تجديد اتفاقية التصنيع والتعاون المشترك
أحمد اللاهوني 7:28 م, الخميس, 16 سبتمبر 21 7:28 م, الخميس, 16 سبتمبر 21

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أعلن أنتونى سميث، رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية الدولية للتبغ “جابان توباكو انترناشيونال jti” عن طرح منتج جديد من صنف سجائر ونستون بالأسواق تحت مسمى ونستون كانستر بسعر 31 جنيها للعلبة.

جاء ذلك على هامش توقيع تجديد اتفاقية التصنيع والتعاون المشترك، اليوم بين الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى” والشركة اليابانية الدولية للتبغ “جابان توباكو انترناشيونال jti ” صاحبة أصناف وينستون وكامل وLD.

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وأوضح أنتونى سميث، أن إقبال المصريين على منتجات جابان توباكو انترناشيونال jti ، هو الذى يدفعها على طرح منتجات جديدة بالسوق المحلية وذلك بهدف تلبية كافة الأذواق والشرائح السعرية المختلفة.

وتصل مدة عقد التصنيع المشترك بين الشركة الشرقية للدخان وجابان توباكو إلى 3 سنوات قابلة للتجديد، وتستهدف “إيسترن كومبانى” دائما لتجديد اتفاقيات التعاون مع الشركات العاملة فى السوق لجلب أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة، وتشجيع الشركات الأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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