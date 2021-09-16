جابان توباكو إنترناشيونال تطرح سجائر ونستون كانستر بسعر 31 جنيها للعلبة

أعلن أنتونى سميث، رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية الدولية للتبغ “جابان توباكو انترناشيونال jti” عن طرح منتج جديد من صنف سجائر ونستون بالأسواق تحت مسمى ونستون كانستر بسعر 31 جنيها للعلبة.

جاء ذلك على هامش توقيع تجديد اتفاقية التصنيع والتعاون المشترك، اليوم بين الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى” والشركة اليابانية الدولية للتبغ “جابان توباكو انترناشيونال jti ” صاحبة أصناف وينستون وكامل وLD.

وأوضح أنتونى سميث، أن إقبال المصريين على منتجات جابان توباكو انترناشيونال jti ، هو الذى يدفعها على طرح منتجات جديدة بالسوق المحلية وذلك بهدف تلبية كافة الأذواق والشرائح السعرية المختلفة.

وتصل مدة عقد التصنيع المشترك بين الشركة الشرقية للدخان وجابان توباكو إلى 3 سنوات قابلة للتجديد، وتستهدف “إيسترن كومبانى” دائما لتجديد اتفاقيات التعاون مع الشركات العاملة فى السوق لجلب أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة، وتشجيع الشركات الأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق.