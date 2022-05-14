جائزة مصر للتميز الحكومي تشارك في احتفالية إعلان جوائز التميز الداخلي لجامعة طنطا

شارك فريق جائزة مصر للتميز الحكومي، برئاسة المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على الجائزة، في حفل توزيع جوائز التميز الداخلي لجامعة طنطا، والذي تم تنظيمه في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة، برئاسة الدكتور محمود زكى، رئيس الجامعة.

وبحضور كل من الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا لإدارة الجوائز، والدكتورة داليا سامي، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات وعمداء ووكلاء الكليات.

وخلال كلمته أشاد المهندس خالد مصطفى بجهود جامعة طنطا لدعم خطة التميز المؤسسي للجامعة، مؤكدًا أن التميز رحلة مستمرة وليس فقط لحظة الفوز،

مشيرًا إلى أن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030،

ودعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة تجسيدًا لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع في تطبيق جائزة مصر للتميز الحكومي؛ لما لها من أثر تحفيزي مشجع للتميز وتطوير الأداء؛ وذلك بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

الجامعات من أهم أدوات التطوير في المجتمع

وأكد مصطفى أن الجامعات من أهم أدوات التطوير في المجتمع ليس فقط لدورها البارز والريادي في مجال التعليم والبحث العلمي،

لكنها بمثابة منارة للمعرفة والأفكار لنشر ثقافة التميز والجودة وتعزيز الوعي حول استشراف المستقبل والابتكار والإبداع المؤسسي.

من جانبه أشاد الدكتور محمود زكى، رئيس الجامعة بالدعم المستمر المقدم من وزارة التخطيط وإدارة الجائزة والمجلس الأعلى للجامعات،

مؤكدًا أن الفوز الحقيقي ليس فقط للمتأهلين للمراكز الأولى، وإنما لكل من أسهم في تنفيذ تجربة منظومة الجوائز الداخلية بالجامعة، والتي أسهمت بشكل كبير في رفع كفاءة مستوى الأداء المؤسسي، وثقل المهارات واكتساب الخبرات.

وأكدت الدكتورة داليا سامي حرص المجلس الأعلى للجامعات على تقديم الدعم الكامل للجامعات الحكومية بكلياتها وإداراتها المختلفة المشاركة في الدورة الأولى لجوائز التميز الداخلي، بالتعاون والتنسيق مع إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي؛ سعيًا لنشر وتطبيق منظومة التميز بكل الجامعات في الدورات القادمة.

واستعرض الدكتور محمد حسين مراحل العمل بالجوائز الداخلية للجامعة، مشيرًا إلى أن عملية التقييم تمت بكل شفافية ونزاهة، وفقًا لمعايير التقييم المحددة من قِبل إدارة الجائزة عن كل فئة، والتي من شأنها تأهيل تلك الجهات للترشح للمنافسة في الجائزة الوطنية “جائزة مصر للتميز الحكومي”.

شهد الحفل تكريم كل من كليات الصيدلة لحصولها على المركز الأول، وكلية العلوم في المركز الثاني وكلية الآداب في المركز الثالث،

بالإضافة إلى تكريم فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي، وفريق عمل المقيمين وسفراء التميز بالجامعة.