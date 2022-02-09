استثمار

جائزة مصر للتميز الحكومي تختتم فعاليات تدريب سفراء التميز بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المميكنة

بهدف نشر وتعزيز ثقافة التميز والعمل على بناء قدرات
عصام عميرة 4:14 م, الأربعاء, 9 فبراير 22 4:14 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

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اختتمت جائزة مصر للتميز الحكومي فعاليات تدريب سفراء التميز لـ135 مكتب شهر عقاري وتوثيق مميكن على مستوى الجمهورية، بمحافظات القاهرة، قنا، المنوفية، أسيوط، الإسكندرية، الإسماعيلية، استعدادًا للإعلان عن فتح باب الترشح لجائزة التميز الداخلي بتلك المكاتب.

جائزة مصر للتميز الحكومي

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة، والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

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وأشار المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي إلى أن التدريب يهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة التميز والعمل على بناء قدرات، وتأهيل سفراء التميز لفهم متطلبات ومعايير وآليات تقييم الوحدة الحكومية المتميزة في تقديم الخدمات.

وأكد مصطفى حرص إدارة الجائزة على تقديم الدعم الفني اللازم للجهات لاستكمال مراحل المشروع الرئيسية، موضحًا أنه يلي فترة التدريب؛ مرحلة فتح باب الترشح للجوائز الداخلية وذلك لمدة شهر، والذي تتبعه عمليات التقييم خلال شهري فبراير ومارس وصولًا إلى التحكيم واعتماد نتائج أفضل 20 مكتبا مميكنا على مستوى الجمهورية مؤهل للترشح للمنافسة على جائزة مصر للتميز الحكومي.

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يشار إلى أن عدد المتدربين بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق وصل إلى 217 متدربا، حيث تم تقديم 8 دورات تدريبية، وتم تدريب المتدربين على مدار 16 يوما تدريبي شملت 100 ساعة تدريبية.

جائزة مصر للتميز الحكومي
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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