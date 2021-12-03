جائزة مصر للتميز الحكومى تعقد ورشة عمل لممثلى الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالقاهرة

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي ورشة عمل لممثلي الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بمحافظة القاهرة حول عمليات ومعايير الجائزة، وذلك بمقر مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية.

يأتي تنظيم ورشة العمل في إطار حرص جائزة مصر للتميز الحكومي على نشر ثقافة التميز والتطوير المؤسسي، بهدف إحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ وقيم التميز في قطاعات الدولة خلال رحلتها نحو التميز الحكومي، من أجل تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.



وخلال ورشة العمل استعرضت سهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة نبذة حول أبعاد ومحاور رؤية مصر 2030 والتى تتسق مع رؤية ورسالة وأهداف الجائزة. وأشارت إلى فئات الجائزة المختلفة ومراحل تنفيذها، بالإضافة الى إلقاء الضوء على ما شهدته الدورة الثانية من تحول إلكتروني بنسبة 100% لكافة عمليات تقديم الطلبات والتقييم، مما ساهم بشكل ملحوظ في تقليل نسبة الاستبعادات لـ 14% بدلاً من 39% في الدورة الأولى، موضحة أنه شارك في التقييم خبراء من مصر والإمارات والأردن وجنسيات أخرى، كما تمت عملية التحكيم من خلال لجنة مستقلة من الإمارات.



وحول إنجازات الدورة الثانية؛ أوضحت سهى سعيد أنها شملت 19 فئة، تقدم لها أكثر من 2000 طلب ترشح، فيما تم استحداث 4 فئات جديدة شملت أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين.



كما قامت سالي عبد اللطيف، مسئول الجوائز الفردية بالجائزة باستعراض دور سفراء التميز بالجهات المشاركة بالجائزة وأهمية إدراك ونشر مفاهيم التميز الحكومي ومعايير المنظومة بالجهة، مع توضيح آليات تكوين فريق عمل التميز وإعداد جدول زمني لتطبيق المعايير، مع متابعة تطبيق معايير المنظومة داخل الجهة تمهيدًا لإعداد طلب الترشح ومتابعة التسجيل على الموقع الإلكتروني للتقييم.



وأوضح الدكتور عبد الحكيم رضوان، استشاري التدريب والتقييم بالجائزة القيم التي تحكم عمليات الجائزة من شفافية، وتعاون وإتقان، وإضافة قيمة، وكذلك مراحل عملية التقييم، بالإضافة إلى استعراض أدلة معايير جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية والتي تستند على المحاور والمعايير الرئيسية لمنظومة التميز الحكومي والتي تتمثل في رؤية مصر 2030، والمهام الرئيسية، وخدمات سبع نجوم، والحكومة الإلكترونية، واستشراف المستقبل، بالإضافة إلى إدارة الابتكــار، ورأس المال البشري، والممتلكات والموارد، والحوكمة وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.



من جانبه، أشاد العميد رجائي عمارة، مدير عام الإدارة العامة للبوابة الإلكترونية بمحافظة القاهرة بمجهودات إدارة الجائزة لنشر ثقافة التميز والحرص على التواصل والتنسيق المستمر خلال مراحل الجائزة المختلفة.