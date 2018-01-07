جائزة ساويرس في عيون النقاد

- د. صلاح السروي: كنت عضوا بتحكيم ساويرس وكانت في منتهى الحيدة - د. شاكر عبدالحميد: من يفوز في دورة يجب ألا يقدم في دورتين على الأقل - د. حسام عقل: بعض الأعمال استبعدت وأخرى فازت دون معايير واضحة علي…

– د. صلاح السروي: كنت عضوا بتحكيم ساويرس وكانت في منتهى الحيدة

– د. شاكر عبدالحميد: من يفوز في دورة يجب ألا يقدم في دورتين على الأقل

– د. حسام عقل: بعض الأعمال استبعدت وأخرى فازت دون معايير واضحة

علي راشد



تعتبر من أهم الجوائز المصرية التي تقدمها مؤسسة خاصة وبقيمة مادية جيدة إلى حد كبير بالمقارنة بجوائز أخرى، 13 عاما وجائزة ساويرس الثقافية هدف الكثير من الكتاب، وحديث الكثير من المثقفين والمبدعين؛ ولكن كغيرها من الجوائز قد تشوبها بعض العيوب والانتقادات من الأدباء والمثقفين، ونرصد بعض تعليقات النقاد عليها قبل إعلان الفائزين بدورتها الثالثة عشر والتي يعلن عنها غدا.

فمن جهته، لفت الناقد الدكتور صلاح السروي، إلى أنه كان عضوا بلجنة تحكيم جائزة ساويرس في الفترة التي كان فيها الراحل إبراهيم أصلان رئيسا للجنة، وكان معهم باللجنة عدد من الشخصيات الثقافية والقامات الكبيرة مثل الراحل عبد المنعم تليمة وشخصيات على هذا المستوى، وأكد أنه خلال تلك الفترة كانت اللجنة في منتهى الحيدة حيث كانت توزع الأعمال المقدمة للجنة لقراءتها وتقييمها وتقرأ التقارير أمام اللجنة كلها بعد ذلك، ثم تجمع الدرجات وتقسم على عدد الأعضاء بعد أن يمنح كل عضو درجة من 10 درجات على العمل وفي النهاية يفوز من يحصل على أعلى درجة، ومن هنا فإن النتيجة لم تكن بشكل شفاهي أو باتفاق وإنما بمجموع الدرجات، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يحكم على الدورات اللاحقة أو السابقة لوجوده باللجنة ولكن في تلك الفترة لم يكن هناك أي تدخل من أي شخص.

وعن الجوائز الأدبية بشكل عام أكد أن وجود مثل هذه الجائزة الى جانب جوائر أخرى يحدث حالة من التنشيط ويعتبر حافزا للإبداع الادبي، فالجوائز تحدث تلك الحالة من الحراك والحرارة في الحياة الادبية والثقافة وتجعل الادب والثقافة ليسوا على هامش الاحداث، كما تمثل عنصر دفع وتشجيع بالنسبة للمبدعين، وبصرف النظر عن كون بعض الجوائز حقيقية أم غير عادلة فإن وجود الجوائز في حد ذاته أمر غاية في الأهمية، ومن المهم مع كثرة الجوائز أن تتسم أيضا بالعدل ورقي الاختيار دون الانحياز إلى مدرسة ضد أخرى أو ذوق ضد غيره.

ويرى السروي أن الإبداع الجيد والعظيم لا يحتاج إلى جوائز أو غير ذلك لكن لا شك أن الجوائز الممنوحة للمبدعين تضفي نوعا خاصا من الاستثنائية فعندما يقال إن فلان حاصل على جائزة ما، فيحاول الكثير أن يتعرف على أعماله وعلى العمل الفائز، حيث تؤثر الجوائز على الكاتب الحاصل عليها حيث يصبح أمر مثير ان نعرف ماذا كتب وهل حصوله على الجائزة مستحق أم لا، ويحدث رواج وإشادة به ليصبح حريصا على تقديم ما هو افضل حتى لا يصبح مرمى التهكم لأن انتاجة ضعيف.

وأكد أن الأدب العربي والعالمي لم يتقدم ولم يتطور إلا بوجود الجوائز، حيث كان الخلفاء العرب يقدمون جوائز للقصائد التي يحبونها وكان أشهر من يقوم بذلك هارون الرشيد، كما أن عصر النهضة الأوربي لم يحدث إلا بمساهمة التجار في رعاية الأدباء والفنانين، وغير ذلك من وسائل الدعم المختلفة التي تساهم في تطور الأدب، فوجود الجائز يعتبر نوعا من هذا الدعم لكاتب أو أديب خاصة أن القراءة ضعيفة.

وعن سعي البعض للكتابة الروائية بسبب تخصيص بعض الجوائز لها، أوضح السروي أن هذا وارد حيث من الممكن أن تتحكم الجائزة في اتجاه الادب بمعنى انها قد تتحكم فيه اذا ارادت ان تشجع نوعا من الادب فتقدم جائزة سخية، ولكن هذا لن يكون سببا في أن يختفي حقل أدبي آخر، ولكن الرواية دائما ما تتطور وتزداد الكتابة فيها كلما أوغلنا في المدنية وقيم الحياة المدنية ومستوى التطور والرقي، فالمدنية ترتبط بالنثرية فمن الطبيعي أن تزدهر الرواية إلا أن الرواية والشعر لا يقفان عند حدود بعينها ويتطوران وقد يحدث تلاقح بين الأجناس الأدبية ولا يقف حقل أدبي على جائزة.

لفت الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، إلى أنه فقط لديه ملاحظتان على الجائزة الأولى فيمن يتقدمون لها والذي من المفترض أن من يفوز بدورة لا يتقدم لمدة دورتين على الأقل، حتى يمنح غيره الفرصة للفوز، حيث يتم تكرار الفائزين لأكثر من دورة متتالية لذلك يجب أن تكون هناك قاعدة لترتيب هذا الأمر، أما الملاحظة الثانية فتتمثل في أهمية التنويع داخل لجنة التحكيم من حيث الأعضاء فهي تقريبا لجنة شبه ثابتة ينبغي أن تكون هناك تغييرات بداخلها.

وعن الجوائز بشكل عام أشار إلى أهميتها مشيرا إلى أن لها جانبين الأول معنوي يمنح الكاتب حالة من الإشباع والتقدير والاعتراف بما يقوم به وأن يسير على الطريق الصحيح، والجانب الثاني مادي ويحتاجه الكثير من الكتاب في ظل هذه الظروف الاقتصادية خاصة شباب الكتاب الذين تخرجوا ولا يعملوا ولكنهم يكتبون.

من جهته، أكد الناقد الدكتور حسام عقل أنه يشجع الجوائز لأنها تحفز المبدعين على المواصلة والكتابة والادبية ولكن ثمة اشتراطات ينبغي أن تكون حاكمة لمثل هذه الجوائز وابرزها الاطار الجاد والبعد التام عن المجاملات والمواءمات الايديولويجية والاقليمية والمكانية والاجتماعية، ويترتب على ذلك اهمية وجود لجان محكمة على اعلى مستوى من الحيدة والمهنية والفهم، وهو لا ينطبق على الجوائز المحلية فقط وانما على العربية ايضا، فعلى سبيل المثال بدأت جائزة البوكر العربية بداية جيدة ثم شابها الكثير من العوار بعد ذلك، ووصل الامر ان يدب الخلاف بين المحكمين انفسهم وتمنح مناصفة لإرضاء النزعات المحكمة، ويقال هذا في جوائز اخرى مثل كتارا او الطيب صالح التي نأمل أن تستمر في الحيدة والامانة، أما الجوائز المحلية في مصر فمما لا شك فيه ان هناك جوائز جادة ونستطيع القول بأن جائزة ساويرس كانت من المنابر الجيدة والمهمة التي ارتقى من خلالها عدد من الكتاب عن استخقاق ولا ننسى القاص والروائي علاء فرغلي الذي فازت روايته “خير الله الجبل” بجائزة ساويرس بدورتها في عام 2016 ، ولكن بوجه عام تتسم اللجان المحكمة في الجوائز المصرية بشكل عام في السنوات الاخيرة بانخفاض ملحوظ في المهنية والقدرة والامتلاء العلمي وهي صيحة ينبغي ان نجاهر بها حتى على مستوى جوائز الدولة لتسترد تلك الجوائز هيبيتها.

وأكد عقل أن جائزة ساويرس بشكل عام فيها بعض العيوب التحكيمة حيث قدمت اعمالا واستبعدت أعمال أخرى دون معايير واضحة، وفازت بعض الأعمال على الرغم من أنها ضعيفة من حيث الجودة الفنية، فلا مانع من تقدم رأس المال في المجال الثقافي ولكن لا بد أن يحكم ذلك ضوابط مهنية وحياد في التحكيم.