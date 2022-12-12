جائزة ساويرس الثقافية تعلن القائمة القصيرة الشهر المقبل

كشفت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عن موعد حفلها السنوي لإعلان الفائزين جائزة ساويرس الثقافية في دورتها الثامنة عشرة، المقرر إقامته الأحد 8 يناير 2023، في قاعة إيوارات، بمركز التحرير الثقافي، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، و جاري الانتهاء من تقييم الأعمال المقدمة، بواسطة 7 لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر.

وتستعد أمانة الجائزة حاليا لإعلان القائمة القصيرة للأعمال المرشحة للفوز بجائزة أفضل عمل في مجالات الرواية والمجموعة القصصية والسيناريو السينمائي لشباب الكتاب والأدباء يوم 18 ديسمبر 2022.



يذكر أن المسابقة قد تلقت في دورتها الثامنة عشر، 1010 عملاً في مختلف فروع الجائزة، حيث تقدم 245 رواية ومجموعة قصصية لفرع كبار الأدباء، و208 رواية ومجموعة قصصية في فرع شباب الأدباء، بينما تقدم لجائزة السيناريو، فرع شباب الكتاب، 194 عملاً، منهم 131 سيناريو لشباب الكتاب و63 سيناريو لكبار الكتاب، وفي فرع المسرح تقدم للمسابقة 221 نصا مسرحيا، وتلقى فرع السرديات الأدبية والنقد الأدبي 94 عملاً، بينما تقدم 48 متسابقا لجائزة أفضل كتاب للأطفال تحت 12 سنه.



و اطلقت جائزة ساويرس الثقافية في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي.